Martinho Carmona defende representante do segmento evangélico para vice de Hana

Com mais de três décadas de atuação parlamentar, o deputado estadual Martinho Carmona (MDB) afirma que o ano eleitoral não deve comprometer o ritmo de trabalho da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa). Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, o parlamentar — que está em seu oitavo mandato — fez um balanço da atuação legislativa, comentou o cenário político para as eleições de 2026 e confirmou que pretende disputar a reeleição para deputado estadual.

Pastor e empresário, Carmona integra atualmente a Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Ele afirma que a Assembleia mantém uma rotina intensa de análise de projetos e de diálogo com a sociedade.

O deputado também já presidiu a Alepa por dois mandatos, entre 1999 e 2003, período em que foi reeleito por unanimidade pelos parlamentares após alteração na Constituição estadual que permitiu a recondução ao cargo.

ANO ELEITORAL



Segundo Carmona, mesmo com o envolvimento dos parlamentares nas campanhas eleitorais, o funcionamento da Assembleia não deve sofrer prejuízos. Ele explica que o calendário legislativo foi estruturado para garantir a continuidade das votações.

De acordo com o parlamentar, a Casa mantém duas sessões deliberativas semanais obrigatórias, nas quais os projetos são discutidos e votados.

“Mesmo no período eleitoral nós mantemos as duas sessões plenárias. Se for necessário, estendemos o tempo das reuniões para esgotar a pauta. Isso depende da concordância unânime dos deputados”, disse.

Nos demais dias da semana, ocorrem sessões especiais, solenidades e reuniões das comissões temáticas, além de audiências públicas com diferentes categorias e segmentos da sociedade.

Ao comentar a formação da chapa majoritária para 2026, Carmona defendeu que o nome escolhido para a vice-governadoria represente segmentos importantes da sociedade paraense. Na avaliação do parlamentar, um perfil ligado ao segmento evangélico poderia fortalecer a composição eleitoral.

Segundo ele, o crescimento das igrejas evangélicas no estado ampliou a representatividade política desse grupo, o que deveria ser considerado na formação da chapa.

“O segmento evangélico tem uma capilaridade muito grande. Você vai em qualquer localidade, até em comunidades ribeirinhas, encontra igrejas. É um grupo que cresce muito e que tem compromisso com valores como família, fé e liberdade”, afirmou.

Para o deputado, a presença de um representante desse segmento na chapa poderia contribuir para ampliar o diálogo com diferentes setores da sociedade e fortalecer a formulação de políticas públicas com esse olhar.

Carmona também destacou que as eleições de 2026 tendem a ser mais complexas do que pleitos anteriores, principalmente devido às alianças entre partidos em nível nacional e estadual.

“Hoje há muitas variáveis. As coligações nacionais nem sempre se refletem nos estados, e isso exige muita análise política e eleitoral”, afirmou.

PROJETOS E PAUTAS

Entre as iniciativas defendidas pelo parlamentar, ele destaca projetos ligados à atuação das igrejas e à proteção das mulheres.

Um dos projetos citados por Carmona reconheceu as igrejas como atividade essencial em situações de crise, como pandemias ou desastres naturais. Segundo ele, antes da mudança apenas 48 atividades tinham essa classificação, como hospitais, bombeiros e forças policiais.

Com a aprovação da proposta, templos religiosos passaram a integrar a lista de serviços considerados essenciais para o funcionamento da sociedade em períodos de emergência.

Outra pauta defendida pelo deputado envolve a educação para prevenção da violência contra a mulher. Ele menciona a implantação do projeto “Lei Maria da Penha nas escolas”, que busca estimular o respeito e a conscientização desde a infância.

“É para que desde cedo a cultura seja de respeito à mulher, de proteção e jamais de agressão”, afirmou.

FUTURO POLÍTICO

Carmona confirmou que pretende disputar um novo mandato de deputado estadual nas eleições de 2026. “Sou pré-candidato a deputado estadual. Eu me encontrei nessa função”, disse.

Segundo ele, a decisão também está ligada ao vínculo com o Pará. O parlamentar contou que, antes da carreira política, trabalhou em uma multinacional do setor de petróleo e teve a oportunidade de assumir cargos fora do estado, mas optou por permanecer na região.

ARTICULAÇÕES NO MDB

O deputado também comentou as articulações dentro do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) para as eleições. Ele destacou que a janela partidária e o cálculo do coeficiente eleitoral devem influenciar as movimentações políticas nos próximos meses.

Para Carmona, o desafio da legenda será equilibrar o número de candidatos para evitar tanto o esvaziamento quanto o excesso de concorrentes internos.

“Se você acumular muitos candidatos fortes no mesmo partido, alguns podem se sentir prejudicados e buscar outra legenda durante a janela partidária”, avaliou.

Ele também confirmou que o partido já definiu o nome da atual vice-governadora Hana Ghassan como pré-candidata ao governo do estado, em um cenário que considera consolidado dentro da sigla.