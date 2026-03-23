Martha Graeff, ex-namorada de Vorcaro, deve faltar à audiência da CPMI do INSS
A influenciadora Martha Graeff, ex-namorada do banqueiro Daniel Vorcaro, deve faltar à audiência desta segunda-feira (23) da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O colegiado não conseguiu notificá-la e analisa uma medida coercitiva para fazê-la depor. Autor do pedido, o deputado Kim Kataguiri (União-SP) afirmou que Martha era testemunha ocular de diálogos e articulações de Vorcaro com autoridades, como o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.
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