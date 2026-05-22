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Política

Marqueteiro do PL, Duda Lima afirma que Flávio deve se recuperar e voltar a subir nas pesquisas

Estadão Conteúdo

O publicitário Duda Lima, estrategista de marketing político ligado ao PL, afirmou nesta sexta-feira, 22, que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, deve se recuperar nas pesquisas após a queda atribuída à divulgação do áudio em que pede dinheiro a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

As pesquisas AtlasIntel e Datafolha apontaram queda de Flávio após o ocorrido. No Datafolha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abriu nove pontos no primeiro turno e passou a liderar numericamente no segundo, por 47% a 43%. Eles ainda estão empatados tecnicamente no limite da margem de erro do instituto.

Duda liderou a estratégia de marketing que reelegeu o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), na disputa contra o atual ministro da Secretaria-Geral da República, Guilherme Boulos, e o influenciador Pablo Marçal. Ele também foi o coordenador e principal marqueteiro da campanha à reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro, que perdeu no segundo turno por 49,10% a 50,90% para Lula.

"Na minha leitura, o estrago já passou e, daqui para frente, ele volta a subir, começa a se recuperar", disse o publicitário, em coletiva após participar de painel no Fórum Esfera 2026, no Guarujá (SP). "A eleição vai ser muito parelha", acrescentou.

De acordo com o publicitário, a percepção do eleitorado tende a mudar conforme novas perguntas e variáveis entram no debate. Segundo ele, isso não significa que as pessoas vão esquecer o episódio, mas que outros fatores passarão a pesar na análise geral. Esse cenário tende a manter a disputa acirrada.

Duda disse ainda que "cada dia é uma novidade" no caso envolvendo o Banco Master e defendeu que uma avaliação mais precisa só será possível quando todas as informações vierem a público. Segundo ele, a divulgação integral dos elementos do caso permitirá que a população tenha mais clareza sobre o episódio.

Ele fez um apelo para que o relatório completo sobre o caso venha a público o mais rapidamente possível. Segundo ele, vazamentos seletivos acabam dando peso a informações parciais, enquanto a divulgação integral permitiria que a população avaliasse o episódio com todos os dados disponíveis.

*Os repórteres viajaram a convite do Esfera Brasil

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