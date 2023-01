Marina Silva assume Ministério do Meio Ambiente; acompanhe ao vivo

A deputada federal Marina Silva (Rede) assume na tarde desta quarta-feira (4) o cargo de ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima. A cerimônia é realizada no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), com a presença da primeira-dama do País Janja Lula, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro da Casa Civil Rui Costa, entre outros nomes do alto escalão do governo petista.

Esta é a segunda vez que Marina é ministra do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A primeira vez foi há 15 anos, entre 2003 e 2008, quando também ficou a frente da pasta ambiental do petista.