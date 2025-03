Ministro da Energia diz que falta coragem para chefe do Ibama decidir sobre Margem Equatorial

Nesta quinta-feira (20), o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, “está receoso e não tem coragem” para responder sobre o pedido de licença de exploração de petróleo na Margem Equatorial.

“Há um receio dele de ter coragem de falar com o povo brasileiro qual a resposta dele com relação à margem equatorial. Ele está receoso de dizer ‘eu vou atender o interesse nacional, e por isso eu tenho coragem de licenciar ou não tenho coragem de licenciar’. Todos nós temos que vir a público quando questionados e responder”, disse o ministro.

Alexandre Silveira fez as declarações a jornalistas na abertura da 2ª Reunião de Energia do BRICS. Ele também disse que aguarda com “ansiedade” a decisão.

“Quem tem fome tem pressa. E o Brasil é um país com muitas desigualdades e necessidades. Estou ansioso para dar resposta a essas demandas”, afirmou.

O governo federal tem pressionado o Ibama sobre o estudo da extração. A demora tem irritado o Planalto, e, segundo o site CNN, o governo até considera demitir o presidente do instituto, Rodrigo Agostinho.

Mesmo sobr pressão por parte do governo, técnicos do Ibama recomendaram à chefia do órgão negar licença à Petrobras para a exploração da Margem Equatorial na região do Amapá.

A Petrobras utiliza termo “exploração”, mas de fato o que a Petrobras solicita ao Ibama é a autorização para perfurar um poço e avaliar a viabilidade econômica da extração de petróleo na Margem Equatorial.