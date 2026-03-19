Marabá: Jader Filho visita obras do Minha Casa Minha Vida e garante inauguração ainda para 2026
Empreendimentos construídos pelo governo federal beneficiarão cerca de 1.500 famílias no município
As políticas de enfrentamento ao déficit habitacional no sudeste paraense vêm ganhando novo fôlego com a construção residenciais que beneficiarão 1.488 famílias, em Marabá. Nesta quinta-feira (19), o ministro das Cidades, Jader Filho, esteve na cidade para visitar os canteiros de obras dos residenciais Alto Bonito, Parque e Mirante do Tauri.
Diferente dos primeiros modelos de residenciais, nesses projetos, as unidades habitacionais são apartamentos, de dois quartos, dispostos em edifícios de quatro andares cada. A visita marca o esforço de retomada de obras paralisadas e de cumprimento de cronogramas. As equipes que atuam na construção dos residenciais garantiram que os trabalhos seguem em ritmo acelerado. A previsão é que as novas moradias sejam entregues ainda no segundo semestre deste 2026. Já as obras retomadas têm previsão de inauguração para o ano de 2027. “Marabá foi um dos municípios do Estado do Pará mais atendidos com o Minha Casa Minha Vida. Se nós totalizarmos entre a retomada e também as novas obras, nós vamos chegar perto de 5 mil casas só para o município de Marabá”, disse o ministro.
Com a conclusão das obras em andamento, Marabá deve ganhar 5 mil novas moradias, afirma o ministro (Tay Marquioro/O Liberal)
Acompanhado de autoridades locais, engenheiros da construtora C. A. C., responsável pelas obras, e técnicos da Caixa Econômica Federal, Jader Filho percorreu os canteiros de obras, avaliando desde a infraestrutura de áreas comuns até o espaço interno das unidades habitacionais. “São residenciais novos, já nas novas especificações do Minha Casa Minha Vida, todos eles com varanda, com parquinho para crianças e com centro de convivência para comunidade".
O investimento do governo federal nesses empreendimentos passa dos R$ 220 milhões. No canteiro de obras, a opção foi trabalhar a construção de pareces e estruturas feitas inteiramente de concreto. “Ao contrário da obra de uma casa comum, nós não utilizamos tijolos ou blocos. A alternativa que encontramos por foi usar formas para moldar toda a estrutura em concreto. Essa é uma tecnologia que prima pela durabilidade dos imóveis, mas também beneficia os moradores por trazer mais conforto térmico para o interior dos apartamentos”, explicou o gerente de obras da construtora, Pablo Reis.
Outra inovação dessa nova fase do Minha Casa Minha Vida é a preferência que a titularidade dos imóveis fique em nome de mulheres chefes de família. “Essa é uma inovação que nós implementamos no Minha Casa Minha Vida. Porque a mulher é aquela que dá segurança a família, não vai se desfazer do imóvel, tem aquela consciência de que é no lar que se edifica a família”, explicou o ministro das Cidades.
O presidente da Câmara Municipal de Marabá, vereador Ilker Moraes, comentou sobre o avanço que as obras representam para a população local, mas também frisou que a oferta de serviços públicos precisa acompanhar o crescimento das áreas onde estão sendo construídos os empreendimentos. “Os residenciais não ficam tão longe do centro urbano de Marabá, mas os investimentos em áreas sensíveis, como saúde e educação, por exemplo, serão necessários na medida em que essa demanda aumentar. Porque nós sabemos que grande parte dessas famílias é formada por pessoas que precisarão desses serviços sem ter que percorrer grandes distâncias. E o nosso papel é estar atentos a isso”, asseverou Moraes.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA