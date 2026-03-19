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Marabá: Jader Filho visita obras do Minha Casa Minha Vida e garante inauguração ainda para 2026

Empreendimentos construídos pelo governo federal beneficiarão cerca de 1.500 famílias no município

Tay Marquioro
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As unidades habitacionais são apartamentos de dois quartos, dispostos em edifícios de quatro andares cada (Tay Marquioro/O Liberal)

As políticas de enfrentamento ao déficit habitacional no sudeste paraense vêm ganhando novo fôlego com a construção residenciais que beneficiarão 1.488 famílias, em Marabá. Nesta quinta-feira (19), o ministro das Cidades, Jader Filho, esteve na cidade para visitar os canteiros de obras dos residenciais Alto Bonito, Parque e Mirante do Tauri.

Diferente dos primeiros modelos de residenciais, nesses projetos, as unidades habitacionais são apartamentos, de dois quartos, dispostos em edifícios de quatro andares cada. A visita marca o esforço de retomada de obras paralisadas e de cumprimento de cronogramas. As equipes que atuam na construção dos residenciais garantiram que os trabalhos seguem em ritmo acelerado. A previsão é que as novas moradias sejam entregues ainda no segundo semestre deste 2026. Já as obras retomadas têm previsão de inauguração para o ano de 2027. “Marabá foi um dos municípios do Estado do Pará mais atendidos com o Minha Casa Minha Vida. Se nós totalizarmos entre a retomada e também as novas obras, nós vamos chegar perto de 5 mil casas só para o município de Marabá”, disse o ministro.

image Com a conclusão das obras em andamento, Marabá deve ganhar 5 mil novas moradias, afirma o ministro (Tay Marquioro/O Liberal)

Acompanhado de autoridades locais, engenheiros da construtora C. A. C., responsável pelas obras, e técnicos da Caixa Econômica Federal, Jader Filho percorreu os canteiros de obras, avaliando desde a infraestrutura de áreas comuns até o espaço interno das unidades habitacionais. “São residenciais novos, já nas novas especificações do Minha Casa Minha Vida, todos eles com varanda, com parquinho para crianças e com centro de convivência para comunidade".

O investimento do governo federal nesses empreendimentos passa dos R$ 220 milhões. No canteiro de obras, a opção foi trabalhar a construção de pareces e estruturas feitas inteiramente de concreto. “Ao contrário da obra de uma casa comum, nós não utilizamos tijolos ou blocos. A alternativa que encontramos por foi usar formas para moldar toda a estrutura em concreto. Essa é uma tecnologia que prima pela durabilidade dos imóveis, mas também beneficia os moradores por trazer mais conforto térmico para o interior dos apartamentos”, explicou o gerente de obras da construtora, Pablo Reis.

Outra inovação dessa nova fase do Minha Casa Minha Vida é a preferência que a titularidade dos imóveis fique em nome de mulheres chefes de família. “Essa é uma inovação que nós implementamos no Minha Casa Minha Vida. Porque a mulher é aquela que dá segurança a família, não vai se desfazer do imóvel, tem aquela consciência de que é no lar que se edifica a família”, explicou o ministro das Cidades.

O presidente da Câmara Municipal de Marabá, vereador Ilker Moraes, comentou sobre o avanço que as obras representam para a população local, mas também frisou que a oferta de serviços públicos precisa acompanhar o crescimento das áreas onde estão sendo construídos os empreendimentos. “Os residenciais não ficam tão longe do centro urbano de Marabá, mas os investimentos em áreas sensíveis, como saúde e educação, por exemplo, serão necessários na medida em que essa demanda aumentar. Porque nós sabemos que grande parte dessas famílias é formada por pessoas que precisarão desses serviços sem ter que percorrer grandes distâncias. E o nosso papel é estar atentos a isso”, asseverou Moraes.

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