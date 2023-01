‘Manifestação é suave’, disse chefe da segurança do DF pouco antes do ataque

O secretário de Segurança Pública interino do Distrito Federal, delegado Fernando Oliveira, afirmou ao governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, cerca de uma hora antes do ataque terrorista às sedes dos Três Poderes, que o ato dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro transcorria "de forma ordeira e pacífica". Com informações da Agência Estado.

"Delegado Fernando falando. Governador, vou passar o último informe aqui do meio dia para o senhor. Tudo tranquilo. Os manifestantes estão descendo do SMU controlados, escoltados pela polícia. Tivemos uma negociação para descerem de forma pacífica, organizada, acompanhada. Toparam", disse o substituto do então titular da pasta, Anderson Torres, em áudio revelado pelo portal Metrópoles.

Segundo o delegado, o clima em Brasília estava "bem tranquilo e ameno", com "movimentação suave e manifestação totalmente pacífica". Em determinado trecho da gravação, ele diz que, segundo monitoramento da segurança pública do DF até aquele momento - meio dia de domingo (8) - não havia "nenhum informe de questão de agressividade ligada a esse tipo de comportamento".

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)