Mais de 5 mil eleitores regularizam o título no Pará; ajustes podem ser feitos até maio de 2026

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) informou que 5.111 eleitoras e eleitores já regularizaram sua situação junto à Justiça Eleitoral até o fim da manhã desta segunda-feira (19). A regularização inclui ações como pagamento de multas, atualização de dados cadastrais e resolução de pendências por ausência às urnas nas três últimas eleições consecutivas.

Apesar do número expressivo de atendimentos, 163.684 pessoas continuam com pendências que precisam ser resolvidas. Nesta segunda-feira, encerrou-se o prazo para que eleitoras e eleitores faltosos justificassem suas ausências nas eleições. No entanto, para outros grupos, o calendário eleitoral segue aberto até maio de 2026, quando o cadastro será encerrado em razão das eleições marcadas para o mês de outubro.

VEJA MAIS

O órgão destaca a importância de regularizar o documento, afirmando que as consequências de não estar em dia com a Justiça Eleitoral incluem: impedimento para tirar passaporte ou carteira de identidade, impossibilidade de assumir cargo público, dificuldades para obter empréstimos em bancos públicos, problemas para renovar matrícula em instituições de ensino públicas e até suspensão de benefícios sociais que exigem a quitação eleitoral.

Atendimento presencial e online

O TRE realiza atendimentos tanto de forma presencial, nos cartórios eleitorais do estado, até às 13h, quanto de forma digital, por meio do Autoatendimento do Eleitor, disponível no site oficial.