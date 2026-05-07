Mais de 46 mil eleitores paraenses se regularizaram no último dia do prazo, diz TRE-PA

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) registrou 163.955 atendimentos em todo o estado entre os dias 1º e 6 de maio, período que marcou o fechamento do cadastro eleitoral para as Eleições 2026. Somente no último dia do prazo, encerrado na quarta-feira (6), foram realizados 46.366 atendimentos em unidades da Justiça Eleitoral para regularização de títulos, emissão do primeiro documento, atualização cadastral e coleta biométrica. No começo do ano, 976.510 eleitoras e eleitores de todo o estado estavam em débito com a Justiça Eleitoral e precisavam regularizar a situação.

Belém concentrou o maior volume de atendimentos no estado, com 34.953 serviços realizados, seguida por Ananindeua (10.010), Santarém (7.086), Parauapebas (4.919), Barcarena (4.244) e Marabá (3.422).

Na capital paraense, o posto temporário instalado no Mangueirinho liderou a demanda, com 17.553 atendimentos ao longo do período. O Núcleo de Atendimento ao Eleitor (NAE), no bairro da Pedreira, contabilizou 11.083 serviços, enquanto a unidade da Travessa São Francisco registrou 2.246 atendimentos.

No último dia de funcionamento do cadastro eleitoral, o Mangueirinho voltou a concentrar a maior movimentação, com 4.875 atendimentos. O NAE, na Pedreira, realizou 2.936 serviços, seguido da Central de Atendimento de Ananindeua, com 2.446, e do posto de Icoaraci, com 1.551 atendimentos.

Segundo o TRE-PA, os serviços mais procurados foram revisão de dados cadastrais, emissão do primeiro título eleitoral e transferência de domicílio eleitoral.

Atualmente, o Pará possui 6.230.973 eleitoras e eleitores aptos a votar, de acordo com os dados atualizados do eleitorado estadual.

Para atender à alta demanda nos últimos dias do prazo, o Tribunal adotou uma série de medidas emergenciais, como ampliação do horário de funcionamento, atendimento durante feriados e fins de semana, além da abertura de postos extras e unidades móveis.

No Mangueirinho, o número de guichês foi ampliado de 80 para 100 no último dia de atendimento. O TRE também disponibilizou unidades móveis em pontos estratégicos da Região Metropolitana de Belém, como Mosqueiro e Marituba, e promoveu mutirões de atendimento.

Além disso, foram contratados e treinados 484 recepcionistas para atuar nas unidades, auxiliando na organização do fluxo e na redução do tempo de espera. Os mutirões ocorreram entre os dias 1º e 3 de maio, enquanto o horário estendido, das 8h às 17h, foi adotado entre os dias 4 e 6.

Com o encerramento do cadastro eleitoral, o TRE do Pará inicia agora a etapa de preparação das Eleições 2026, incluindo consolidação dos dados do eleitorado, organização das seções eleitorais e preparação das urnas eletrônicas.

Mesmo após o fim do prazo, eleitoras e eleitores ainda podem acessar canais digitais da Justiça Eleitoral para consultar a situação eleitoral, emitir a segunda via do título, verificar o local de votação e solicitar certidões.