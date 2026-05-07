Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Mais de 46 mil eleitores paraenses se regularizaram no último dia do prazo, diz TRE-PA

No começo de 2026, quase 980 mil eleitores precisavam regularizar a situação eleitoral

Gabi Gutierrez
fonte

O prazo para regularizar a situação eleitoral foi até o dia 6 de maio (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) registrou 163.955 atendimentos em todo o estado entre os dias 1º e 6 de maio, período que marcou o fechamento do cadastro eleitoral para as Eleições 2026. Somente no último dia do prazo, encerrado na quarta-feira (6), foram realizados 46.366 atendimentos em unidades da Justiça Eleitoral para regularização de títulos, emissão do primeiro documento, atualização cadastral e coleta biométrica. No começo do ano, 976.510 eleitoras e eleitores de todo o estado estavam em débito com a Justiça Eleitoral e precisavam regularizar a situação.

Belém concentrou o maior volume de atendimentos no estado, com 34.953 serviços realizados, seguida por Ananindeua (10.010), Santarém (7.086), Parauapebas (4.919), Barcarena (4.244) e Marabá (3.422).

Na capital paraense, o posto temporário instalado no Mangueirinho liderou a demanda, com 17.553 atendimentos ao longo do período. O Núcleo de Atendimento ao Eleitor (NAE), no bairro da Pedreira, contabilizou 11.083 serviços, enquanto a unidade da Travessa São Francisco registrou 2.246 atendimentos.

No último dia de funcionamento do cadastro eleitoral, o Mangueirinho voltou a concentrar a maior movimentação, com 4.875 atendimentos. O NAE, na Pedreira, realizou 2.936 serviços, seguido da Central de Atendimento de Ananindeua, com 2.446, e do posto de Icoaraci, com 1.551 atendimentos.

Segundo o TRE-PA, os serviços mais procurados foram revisão de dados cadastrais, emissão do primeiro título eleitoral e transferência de domicílio eleitoral.

Atualmente, o Pará possui 6.230.973 eleitoras e eleitores aptos a votar, de acordo com os dados atualizados do eleitorado estadual.

Para atender à alta demanda nos últimos dias do prazo, o Tribunal adotou uma série de medidas emergenciais, como ampliação do horário de funcionamento, atendimento durante feriados e fins de semana, além da abertura de postos extras e unidades móveis.

No Mangueirinho, o número de guichês foi ampliado de 80 para 100 no último dia de atendimento. O TRE também disponibilizou unidades móveis em pontos estratégicos da Região Metropolitana de Belém, como Mosqueiro e Marituba, e promoveu mutirões de atendimento.

Além disso, foram contratados e treinados 484 recepcionistas para atuar nas unidades, auxiliando na organização do fluxo e na redução do tempo de espera. Os mutirões ocorreram entre os dias 1º e 3 de maio, enquanto o horário estendido, das 8h às 17h, foi adotado entre os dias 4 e 6.

Com o encerramento do cadastro eleitoral, o TRE do Pará inicia agora a etapa de preparação das Eleições 2026, incluindo consolidação dos dados do eleitorado, organização das seções eleitorais e preparação das urnas eletrônicas.

Mesmo após o fim do prazo, eleitoras e eleitores ainda podem acessar canais digitais da Justiça Eleitoral para consultar a situação eleitoral, emitir a segunda via do título, verificar o local de votação e solicitar certidões.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tre pará

regularização eleitoral
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Senadores pedem que Nunes Marques deixe relatoria de ação da CPI do Master por relação com Ciro

07.05.26 19h47

STJ põe no banco dos réus desembargador de SP suspeito de venda de sentenças

07.05.26 19h32

REGULARIZADOS

Mais de 46 mil eleitores paraenses se regularizaram no último dia do prazo, diz TRE-PA

No começo de 2026, quase 980 mil eleitores precisavam regularizar a situação eleitoral

07.05.26 19h23

'Confissão seletiva' e 'pontos cegos': por que MP rejeitou delação de 'Beto Louco' e 'Primo'

07.05.26 19h22

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Política

Morre em Belém o ex-vereador e pastor Paulo Queiroz, aos 73 anos

Velório será aberto ao público na Igreja Quadrangular na Pedreirara. Horário ainda será divulgado pela família. 

06.05.26 22h11

RELATO

Técnica de enfermagem registra ocorrência por agressão contra o senador Magno Malta

o parlamentar teria desferido um tapa no rosto da profissional e proferido insultos após um problema técnico durante a aplicação de contraste para um exame

02.05.26 10h07

BRASIL

Imprensa internacional classifica rejeição de Messias ao STF como ‘derrota histórica’ de Lula

Jornais e agências de notícias destacaram o caráter atípico da decisão

30.04.26 10h47

LUTO

Saiba quem foi Paulo Queiroz, ex-vereador e pastor que morreu nesta quarta-feira (6)

Pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular no Pará, Paulo Queiroz teve trajetória marcada pela atuação religiosa e política na capital paraense

06.05.26 23h08

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda