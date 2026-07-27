Maioria vê tarifaço de Trump como tentativa de favorecer Flávio Bolsonaro, diz DataFolha

Estudo aponta que a maioria dos entrevistados acredita que a medida visa beneficiar a campanha do senador Flávio Bolsonaro

A maioria dos brasileiros acredita que a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de elevar tarifas sobre produtos brasileiros tem motivações que vão além da política comercial. Pesquisa Datafolha divulgada na noite deste domingo, 26, mostra que 52% da população avaliam que a medida busca favorecer a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência.

Segundo o levantamento, 37% dos entrevistados afirmam que o governo americano não atua com esse objetivo, enquanto 11% disseram não saber responder.

A percepção de que a iniciativa teria impacto político é ainda mais forte entre os eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT): nesse grupo, 73% afirmam acreditar que Trump tenta beneficiar Flávio Bolsonaro. Entre os eleitores do senador, por outro lado, 29% também compartilham dessa avaliação.

Nível de conhecimento sobre o tema

A pesquisa também investigou o grau de informação dos brasileiros sobre o aumento das tarifas.

Os resultados mostram que 37% disseram não ter conhecimento do assunto. Outros 34% afirmaram estar "mais ou menos informados", enquanto apenas 25% declararam estar bem informados sobre a decisão dos Estados Unidos.