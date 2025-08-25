Capa Jornal Amazônia
Maioria dos brasileiros considera prisão domiciliar de Bolsonaro justa, diz pesquisa

Levantamento feito pela Genial/Quaest foi divulgado nesta segunda-feira, 25

Estadão Conteúdo
fonte

Segundo a pesquisa, 15% de quem votou Bolsonaro naquele ano acreditam que a prisão é justa (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Mais da metade dos brasileiros (55%) acredita que a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi justa, aponta pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira, 25. O levantamento ainda mostra que 39% dizem que a prisão é injusta, enquanto 6% não sabe ou não respondeu.

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas com mais de 16 anos entre 13 e 17 de agosto em 120 municípios. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais e para menos.

Veja mais

image R70: 'Foi mais de uma hora de terror', diz Flávio Bolsonaro sobre mãe e avós vítimas de assalto
Flávio Bolsonaro, senador (PL-RJ), contou que sua mãe e seus avós foram feitos reféns durante um assalto, “com arma na cabeça e boca tampada com fita adesiva”, na casa da família, em Resende, no interior do Rio de Janeiro.

image Flávio Bolsonaro relata que mãe e avós foram feitos reféns em assalto no Rio
O parlamentar publicou um vídeo em suas redes sociais descrevendo o episódio, que teria durado mais de uma hora

Os evangélicos são um dos poucos segmentos em que a maioria crê que a prisão de Bolsonaro é injusta. A pesquisa aponta que 57% deles dizem isso, enquanto 38% afirmam que a prisão é justa. Cinco porcento não sabe ou não respondeu.

Entre os que votaram branco no segundo turno da eleição presidencial de 2022, 57% dizem que prisão foi justa ante 31% que pensam o contrário. Segundo a pesquisa, 15% de quem votou Bolsonaro naquele ano acreditam que a prisão é justa. Desse grupo 83% acreditam que a prisão foi injusta.

O levantamento também perguntou aos entrevistados por que Bolsonaro participou da chamada de vídeo - motivo o qual o levou à prisão domiciliar.

Para 57% dos brasileiros, o ex-presidente queria provocar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, e fez isso de propósito.

Já 30% dizem que Bolsonaro não compreendeu as regras importas pelo magistrado e errou. Os que não sabem ou não responderam são 13%.

Pelo menos nessa pergunta, os evangélicos que acreditam que Bolsonaro provocou Moraes estão numericamente acima (45% ante 41%).

A Genial/Quaest já fez outras duas pesquisas em que pergunta aos brasileiros se eles acreditam que Bolsonaro participou do plano de tentativa de golpe. Hoje, os que assim acreditam são 52%, uma oscilação para cima em relação aos 49% de março de 2025.

Os que responderam não a essa pergunta são 36%, também uma oscilação para cima em comparação aos 35% de março. Dez por cento não sabem ou não responderam, enquanto 2% dizem que não houve tentativa de golpe.

Entre os que não tem posicionamento, a maioria é daqueles que acreditam que Bolsonaro participou de plano de tentativa de golpe.

Eles são 58% ante 25% que pensam o contrário. Outros 2% dizem que não houve tentativa de golpe e 15% não sabem ou não responderam

