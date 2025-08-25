R70: 'Foi mais de uma hora de terror', diz Flávio Bolsonaro sobre mãe e avós vítimas de assalto

Lição de vida

A modelo paraense Carol Ribeiro reagiu com otimismo ao diagnóstico de esclerose múltipla: “Não é uma sentença de morte”.

Faz um Pix

O Pix Parcelado começará a funcionar no próximo mês e poderá substituir, em alguns casos, o cartão de crédito.

TARIFAÇO

INTERCÂMBIO

O vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin (PSB), embarca nesta terça-feira, 26, para uma missão oficial ao México, com o objetivo de fortalecer a corrente de comércio bilateral, que movimentou US$ 13,6 bilhões em 2024. A agenda prevê a ampliação do intercâmbio em setores estratégicos e novas parcerias empresariais. Segundo Alckmin, a prioridade da viagem é a expansão de parcerias em setores estratégicos como biocombustíveis, energia, combustível de aviação sustentável, equipamentos médicos e agroindústria.

INTERCÂMBIO

É esse campo do diálogo que acende a esperança dos produtores paraenses de açaí, que enfrentam um cenário de incerteza após a decisão do governo norte-americano de aplicar um tarifaço sobre produtos brasileiros. Embora quase 700 itens tenham sido poupados da taxação de 50% imposta por Donald Trump, incluindo a castanha-do-Pará, o açaí ficou de fora da lista e será fortemente impactado.

AÇAÍ

O fruto, símbolo da Amazônia e responsável por movimentar a economia de milhares de famílias no Pará, pode se tornar artigo de luxo no mercado norte-americano, que hoje responde por cerca de 40% do consumo internacional.

ESFORÇO

Com 90% da produção nacional concentrada no Pará, especialistas alertam para prejuízos bilionários, queda nas exportações e riscos sociais para comunidades tradicionais, como ribeirinhos e extrativistas. O esforço diplomático com o México surge como alternativa para reduzir a dependência do mercado dos Estados Unidos e abrir novos caminhos para produtos amazônicos, como o açaí, no comércio internacional.

SALÃO

TURISMO

O Pará encerrou sua participação no 9º Salão Nacional do Turismo, realizado entre os dias 21 e 23 de agosto no Distrito Anhembi, em São Paulo, com saldo positivo e destaque absoluto entre os destinos brasileiros. O estado apresentou vivências que unem sustentabilidade, cultura e gastronomia, posicionando a Amazônia como destino estratégico para o turismo nacional e internacional. O ministro do Turismo, Celso Sabino, que é paraense, garante que o protagonismo do Pará no evento reflete a importância estratégica da Amazônia para o setor. Entre os roteiros que mais chamaram a atenção estiveram as experiências de turismo desenvolvidas em Alter do Chão, distrito de Santarém, no Baixo Tapajós.

PCT

EMPREENDEDOR

O Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá (PCT Guamá) está com edital aberto, por tempo indeterminado, para receber empresas e instituições de base tecnológica no Espaço Empreendedor. Há módulos de 36m² e 100m², com infraestrutura completa: wi-fi gratuito, pontos de energia e internet, segurança 24h, estacionamento, áreas comuns equipadas e isenção de IPTU. Os residentes têm acesso a benefícios como conexão com redes nacionais e internacionais, participação em eventos, descontos de até 20% em serviços laboratoriais, apoio na captação de recursos e registro de marcas e patentes, além de programas como o Impulso Amazônia.

MODELO

EUROPEIA

A quarta edição do Modelo União Europeia Regional (Modelo UE-PA) está com as inscrições abertas até esta segunda-feira, 25. O evento é voltado a alunos de graduação e pós-graduação de instituições de ensino superior. Cada participante representará um dos Estados-membros da União Europeia, vivenciando na prática a dinâmica de negociações multilaterais e habilidades de diplomacia, oratória e técnicas de negociação internacional. A simulação será nos dias 24 e 25 de outubro, no campus V da Universidade do Estado do Pará, em Belém.

FIBRA

CONQUISTA

O Centro Universitário Fibra obteve mais uma conquista significativa em sua trajetória de excelência acadêmica. A instituição conquistou nota 4 no Índice Geral de Cursos (IGC). A avaliação realizada pelo Ministério da Educação (MEC) mede a qualidade das instituições de ensino superior em todo o país. A nota, que vai de 1 a 5, posiciona a Fibra entre as melhores do Brasil, ao lado de instituições de ensino superior do Pará como UFPA, Ufopa e Unifesspa, que também são as universidades públicas de melhor desempenho no IGC no estado.

EM POUCAS LINHAS

► A Beneficente Portuguesa do Pará promoveu no último sábado, 23, o 3º Mutirão de Cirurgias Eletivas. A ação deve beneficiar dezenas de pacientes, com a realização de mais de 70 procedimentos em diferentes especialidades, como urologia, cirurgia geral, vascular, oftalmologia e ginecologia. O mutirão faz parte do programa “Agora Tem Especialistas”, uma iniciativa da instituição em parceria com a Sespa, a Sesma e o Ministério da Saúde.

► Amigos e familiares da jornalista e artista plástica paraense Dani Sá lamentaram sua partida na madrugada deste domingo, vítima de câncer. A exposição “Senhora da Justiça” foi um dos trabalhos mais recentes de Dani Sá, com co-autoria de sua filha, Emília Sá, e foi apresentada pelo Ministério Público Federal no Pará no último mês de maio. Inspirada na representação da ‘Deusa Justiça’ por meio de Yansã, a obra estava alinhada com o 16º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), alusivo à paz, justiça e instituições eficazes.

► O Centro Cultural e Esportivo do Pará, em conjunto com a Empresa Brasileira de Produtos e Serviços Culturais, está com inscrições abertas para uma série de cursos e oficinas de forma gratuita para a população de baixa renda da Região Metropolitana de Belém. O Casarão, além de ser um espaço cultural, tem espaços proativos de apoio à educação, esporte e assistência social, que integra cursos, oficinas, palestras, aulas e outras atividades educacionais de formação informal. As inscrições podem ser feitas online até o dia 29 deste mês, no site da instituição (www.ccesp.com.br/oficinasecursos).

► A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informa que, a partir desta segunda-feira (25), os atendimentos da unidade Pedreira serão realizados na Loja São Brás, localizada na avenida José Bonifácio, nº 300.