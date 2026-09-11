Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
O Liberal — 80 anos
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal — 80 anos
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Lula sobre Vorcaro: Na época deles, bandido virou banqueiro, no meu mandato, virou prisioneiro

Presidente afirmou que Daniel Vorcaro, do Banco Master, era banqueiro no governo anterior e se tornou preso em sua gestão. Ele também abordou fraudes no INSS

Estadão Conteúdo
fonte

Presidente Lula. (Foto: Agência Brasil/Marcelo Camargo)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira, 11, que o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, se tornou um presidiário no governo dele, enquanto que na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ele havia sido transformado em banqueiro. A fala do presidente faz parte da estratégia de Lula de se descolar do escândalo, que agora contamina uma crise no Supremo Tribunal Federal (STF).

"Eles criaram um banqueiro chamado Vorcaro, em 2019. Na época deles, o bandido virou banqueiro. No meu mandato, ele virou prisioneiro porque foi o maior golpe da história desse País", disse o presidente em um comício em Porto Alegre (RS).

VEJA MAIS

image Gilmar Mendes pede a Fachin acesso ao celular de Vorcaro antes de reunião no STF
Cristiano Zanin já havia feito a mesma solicitação; relator André Mendonça alega sigilo e necessidade de contraprova para não liberar material

image Presidente do PT pergunta sobre Flávio Bolsonaro: 'O que mais ele esconde?'
Edinho disse que "é preciso uma apuração rigorosa do que foi feito com esse dinheiro" repassado por Vorcaro para o filme "Dark Horse", baseado na história do ex-presidente Jair Bolsonaro

image Mendonça diz que celular de Vorcaro segue com PF e cópia de dados está lacrada em seu gabinete
Cópia de segurança dos dados extraídos do aparelho de Daniel Vorcaro foi entregue à PF e permanece no gabinete do ministro.

Lula também falou sobre o escândalo das fraudes em descontos associativos do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). De acordo com ele, os criminosos foram criados e ficaram ricos durante a gestão de Bolsonaro, com a trama sendo desmontada e os envolvidos presos durante a terceira gestão do presidente.

"A direita tentou jogar nas nossas costas a responsabilidade da corrupção na Previdência Social", disse o candidato à reeleição.

Lula participou de um comício no Centro Histórico de Porto Alegre. Ele esteve acompanhado da candidata apoiada por ele ao Palácio Piratini, Juliana Brizola (PDT), e os dois candidatos governistas ao Senado: Paulo Pimenta (PT) e Manuela dÁvila (PSOL).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

eleições 2026

Lula

caso Master

Vorcaro

bolsonaros
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Fachin decide que plenário do STF julgue na terça (15) apenas Alexandre de Moraes

12.09.26 12h17

ELEIÇÕES 2026

Datafolha em Minas Gerais: Cleitinho lidera com 37%; Patrus Ananias tem apenas 13%

Levantamento mostra senador do Republicanos à frente, com Patrus Ananias (PT) e Alexandre Kalil (PDT) em segundo e terceiro, respectivamente.

12.09.26 11h07

EXPECTATIVA

Gilmar Mendes pede a Fachin acesso ao celular de Vorcaro antes de reunião no STF

Cristiano Zanin já havia feito a mesma solicitação; relator André Mendonça alega sigilo e necessidade de contraprova para não liberar material

12.09.26 9h47

INVESTIGAÇÃO

Mendonça diz que celular de Vorcaro segue com PF e cópia de dados está lacrada em seu gabinete

Cópia de segurança dos dados extraídos do aparelho de Daniel Vorcaro foi entregue à PF e permanece no gabinete do ministro.

12.09.26 9h33

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

caso master

Contrato de mulher de Alexandre de Moraes com Banco Master é revelado

Documento mostra pagamentos de R$ 80,2 milhões e edição por ministro do STF antes de crise bancária

11.09.26 7h34

Belém

Velório de Zélia Amador de Deus será no Teatro Waldemar Henrique em Belém

Professora Emérita da UFPA, faleceu no final da tarde desta terça-feira (8), aos 74 anos, vítima de câncer

08.09.26 18h39

CRISE

Prefeito de Parauapebas pode perder mandato em meio a avanço de processos na Câmara

Comissões apuram suposta intolerância religiosa, omissão de informações à Câmara e irregularidades em decretos de créditos suplementares

06.09.26 7h45

POLÍTICA

Dr. Daniel é investigado por suposto crime eleitoral

Caso, envolvendo repasse ilegal de combustíveis, será encaminhado pela Polícia Civil à Justiça Eleitoral

06.09.26 21h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda