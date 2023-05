Lula sobre derrotas do governo: 'Parecendo que o mundo acabou, mas está tudo normal'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou em discurso os comentários feitos após derrotas do governo no Congresso. A declaração foi feita em um evento São Paulo, na tarde desta quinta-feira (25).

"Parecendo que o mundo acabou", mas, na avaliação dele, está tudo "normal", afirmou ele no evento organizado pela federação das indústrias do estado, em comemoração ao Dia da Indústria.

Derrotas no Congresso

Na quarta-feira (24), o governo sofreu pelo menos duas derrotas no Congresso. A primeira, na comissão mista, formada por deputados e senadores -, que analisa a medida provisória que reestruturou a organização de alguns ministérios.

É que os parlamentares retiraram poder dos ministérios do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas. Ainda na quarta-feira, em votação no plenário da Câmara, os deputados mudaram uma medida provisória aprovada pelo Senado e voltaram a incluir no texto um dispositivo que afrouxa o combate ao desmatamento na Mata Atlântica.

"Tem dias que a gente acorda com notícias parecendo que o mundo acabou. Eu fui ler as notícias hoje, na verdade, tudo parecia normal", afirmou o presidente. Lula afirmou ainda que o governo não pode se assustar com a política.

O presidente disse que, "uma comissão do Congresso querendo mexer numa estrutura de governo que é difícil de mexer. Agora que começou o jogo. O que a gente não pode é se assustar com a política. Quando a sociedade se assusta com a política e começa a culpar a classe política, o resultado é infinitamente pior", argumentou o presidente.

"É na política que se tem as soluções dos grandes e pequenos problemas do país", afirmou o presidente.