Lula se reúne nesta quarta com Padilha e Haddad; confira agenda completa

Ao longo desta quarta-feira (4), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne com diversos aliados, entre eles o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, pela manhã, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na parte da tarde.

Além disso, o presidente ainda participa, no fim da manhã, de cerimônia de transmissão de cargo do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, como ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. "Muito trabalho a fazer. Vamos em frente!", publicou Lula em seu Twitter.

