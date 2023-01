Alckmin, Marina Silva e Ana Moser assumem Ministérios nesta quarta

Três ministros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assumirão suas respectivas Pastas nesta quarta-feira (4), em Brasília. Eles já haviam assinado o termo de posse ao lado do presidente no domingo (1º) e, agora, terão a cerimônia de suas posses. As informações são do G1 e da CNN.

Confira a agenda de cerimônias:

9h: Ex-jogadora de vôlei Ana Moser assume o Ministério dos Esportes

assume o 11h: Vice-presidente Geraldo Alckmin assume o Ministério da Indústria e Comércio Exterior

assume o 16h: Ex-senadora e deputada federal Marina Silva assume o Ministério do Meio Ambiente

Parceria

Alckmin e Marina Silva foram importantes para a formação da chamada “frente ampla” da chapa petista, que visou abarcar vários espectros políticos em prol da derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O ex-governador de São Paulo se juntou a Lula para ser seu vice-presidente. Antigo adversário político e ex-filiado ao PSDB, a escolha de seu nome tinha como objetivo acenar a setores do mercado e da sociedade que tinham dificuldade em aceitar o petista.

Já Marina Silva era uma antiga aliada de Lula, tendo sido justamente ministra do Meio Ambiente em suas duas gestões anteriores. A deputada federal eleita, porém, se afastou de Lula nos últimos anos, após saída conturbada do governo e também do PT, partido que ela integrou por três décadas. Ela foi candidata a presidente em 2010 pelo PV, em 2014 pelo PSB e em 2018 pela Rede. Marina e Lula se reaproximaram durante a campanha presidencial deste ano, com a ex-ministra tendo declarado publicamente o voto no petista.

Na pasta de Esporte, uma das recriações do novo governo, já que na gestão de Bolsonaro o Esporte era uma Secretaria vinculada ao Ministério da Cidadania, quem assume é a ex-jogadora de vôlei Ana Moser.