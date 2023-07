Lula se reúne com presidente eleito do Paraguai nesta sexta; usina de Itaipu é tema principal

Nesta sexta-feira (28), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebe o presidente eleito do Paraguai, Santiago Peña, no Palácio da Alvorada. Inicialmente previsto para quinta-feira (27), o encontro precisou ser adiado após Lula realizar um procedimento para diminuir dores no quadril.

VEJA MAIS:

A revisão do tratado da usina de Itaipu Binacional é o principal tema do encontro. Depois de 50 anos, os países trabalham na revisão do acordo, que define as bases financeiras e de prestação dos serviços de eletricidade do empreendimento.

Os paraguaios querem a liberação para a venda do excedente de energia que eles não consomem para outros países, sendo que o acordo em vigência prevê que apenas o Brasil pode comprar, além de aumentar o valor da tarifa.

O orçamento anual da empresa binacional é de cerca de US$ 3,5 bilhões, dos quais quase 70% destinavam-se ao pagamento da dívida do Paraguai com a construção da hidrelétrica no Rio Paraná. A revisão do tratado foi possível após a quitação do débito.

Acordo

Pelo acordo, cada país tem direito a 50% da energia, mas o Paraguai não consome toda a produção e vende o excedente para o Brasil. Agora, o país vizinho quer mudar a regra e abrir a possibilidade de venda a outros país. O aumento da cobrança também é um pleito de Peña. O presidente da Itaipu Binacional, Enio Verri, diz que o Paraguai levaria de oito a 10 anos para consumir toda a energia que tem direito.

Em 2022, com 69,8 milhões de megawatts de energia gerada, a usina abasteceu 8,6% do mercado de energia elétrica brasileiro e foi responsável por 86,3% do consumo paraguaio. O Itaipu é a líder mundial na geração de energia limpa e renovável, com 20 unidades geradoras e 14 gigawatts de potência instalada.

Reunião

O encontro entre Lula e Peña também inclui o debate sobre a colaboração em projetos de infraestrutura comum, combate ao tráfico internacional e o Mercosul. O petista já confirmou que vai à posse do novo presidente do Paraguai, que acontecerá no dia 15 de agosto em Assunção.