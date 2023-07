Lula faz novo procedimento nesta quarta (26) para aliviar dores no quadril

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou os compromissos previstos para esta quarta-feira (26) para se submeter a um novo procedimento médico para aliviar dores que vem sentindo no quadril nos últimos meses. A informação foi divulgada pela assessoria do governo.

Um encontro com o presidente eleito do Paraguai, Santiago Peña, foi transferido para sexta (28). Além disso, um café com jornalistas de veículos internacionais também foi cancelado e será remarcado.

Lula passará por um procedimento no quadril chamado infiltração, quando o paciente recebe uma injeção de medicamentos diretamente na área afetada. O procedimento será realizado no hospital Sírio-Libanês, em Brasília, e o presidente deve ser liberado ainda nesta quarta. A previsão é de que o presidente trabalhe do Palácio da Alvorada, residência oficial, pelo menos até sexta-feira (28).

Nos próximos meses, o presidente deve passar por uma cirurgia na região do quadril para tratar uma artrose que é caracterizada pelo desgaste da cartilagem que reveste a articulação, levando a um atrito ósseo e uma inflamação. Segundo os médicos de Lula, a única abordagem efetiva para essa condição é a cirurgia, que envolve a substituição do osso afetado por uma prótese.

A informação sobre a cirurgia foi dada pela assessoria de imprensa da Presidência após o presidente passar no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no último domingo (23), para realizar um procedimento de infiltração na região.

Segundo a assessoria, a cirurgia será uma "operação programada, nada urgente", e os preparativos para o procedimento estão sendo organizados. Lula sofre de artrose no quadril há vários anos e, recentemente, tem relatado aumento da frequência das dores.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com).