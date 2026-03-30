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Política

Lula sanciona criação de Instituto federal em reduto eleitoral de Hugo Motta na Paraíba

O projeto foi aprovado na Câmara em fevereiro

Estadão Conteúdo
fonte

Presidente Lula (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou nesta segunda-feira, 30, lei que cria um instituto federal em Patos (PB), reduto eleitoral da família do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).

O projeto foi aprovado na Câmara em fevereiro. O Senado aprovou o texto em março e o enviou à sanção. Além de criar o Instituto Federal do Sertão Paraibano, a norma também reestrutura carreiras do Poder Executivo e cria uma série de cargos no Ministério da Educação e no Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos.

Motta, que participou do evento de sanção da lei ao lado de Lula, agradeceu ao presidente pela criação do instituto, o que ele chamou de um "sonho". A criação do instituto foi um gesto de Lula ao presidente da Câmara logo no início deste ano, como uma forma de melhorar a relação com o deputado.

"Aqui, presidente, abro um parêntese para lhe agradecer. Como sertanejo, essa é uma luta desde meu primeiro mandato. Há 15 anos esperamos ter a nossa instituição de educação com reitoria no sertão da Paraíba. Hoje, o senhor realiza este sonho", declarou Motta durante evento na Esplanada dos Ministérios em Brasília.

A lei sancionada por Lula cria 16,3 mil cargos no Ministério da Educação, 1.500 cargos no Ministério de Gestão e Inovação e o Instituto Federal em Patos (PB), cidade do presidente da própria Câmara. O impacto orçamentário estimado é de R$ 5,3 bilhões em 2026.

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Palavras-chave

EDUCAÇÃO/CÂMARA/APROVAÇÃO/IF/PB/PATOS/LULA/SANÇÃO
Política
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