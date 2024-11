Lula retoma atividades físicas e incentiva vida saudável: ‘peço para viver 120 anos’; vídeo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a fazer atividades físicas, nesta quarta-feira (13.11), após ficar 22 dias parado devido o acidente doméstico que sofreu na noite de 19 de outubro, quando caiu no banheiro do Palácio da Alvorada e bateu a cabeça. Ao retomar suas caminhadas, Lula gravou um vídeo com uma mensagem incentivado uma vida mais saudável.

"Estou voltando à ativa agora, fazendo minhas caminhadas de manhã, fazendo esteira, e fazendo muito exercício na perna. Mas eu queria dizer para as pessoas que vão assistir esse pequeno vídeo, que uma parte da saúde da gente é a gente que determina. Então, levantar, cuidar do seu corpo, fazer exercício, fazer caminhada, sempre que puder levantar... Levantar e mexer com as pernas, fazer exercício na perna, porque muito exercício na perna é uma forma da gente ficar saudável", diz o presidente, na gravação.

Ele declara ainda que as pessoas têm "que sair um pouco do sofá, sair um pouco do celular, sair um pouco da televisão e exercitar o corpo", para que possa "ter uma vida perfeita, uma saúde extraordinária".

No vídeo, Lula diz que pede todo o dia a Deus para viver até os 120 anos, mas que isso vai depender do próprio cuidado e esforço. "Quem tem que gostar do seu corpo, quem tem que querer a sua saúde, é você mesmo. Então, se você quiser ser uma pessoa saudável, faça como eu, ande. E tudo isso eu faço para tentar mostrar como exemplo, como a gente pode se cuidar. Não é levantar e ficar esperando só que a natureza cuide da gente. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que nos cuidar, temos que cuidar da comida e cuidar do nosso corpo. Por isso, se vocês querem ter uma saúde perfeita, temos que ter 50% de responsabilidade por ela", declarou Lula.