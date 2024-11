Lula recebe liberação médica para viajar após novos exames

Após passar por novos exames, na manhã deste domingo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu liberação médica para voltar a viajar. Ele havia sofrido um acidente doméstico no dia 19 de outubro e precisou ser encaminhado para o hospital.

De acordo com Roberto Kalil Filho, líder da equipe médica que cuidou do presidente, Lula está bem para poder viajar normalmente.

“Ele permanece sem sintomas, e o exame mostrou melhora em relação aos anteriores, devendo manter suas atividades habituais, com liberação para viagem aérea", explica o comunicado médico.

Com o parecer médico, Lula agora está liberado para comparecer à cúpula do G20, que acontece no Rio de Janeiro entre os dias 18 e 19 de novembro.

Sobre o acidente

O presidente Lula sofreu um acidente depois de cair no banheiro do Palácio da Alvorada e bater a nuca. Lula teve que ser levado com urgência para o hospital, onde precisou levar cinco pontos e passou por exames de imagem. Os primeiros boletins médicos indicaram que o presidente estava estável, mas que ele deveria permanecer em acompanhamento.

Novos exames médicos foram feitos no dia 3 de novembro, os quais continuaram indicando estabilidade no quadro de saúde. No entanto, os profissionais médicos continuaram recomendando que Lula não viajasse e continuasse em observação em Brasília.

O acidente fez com que Lula cancelasse diversos compromissos da agenda presidencial, incluindo viagens internacionais para Rússia (Brics), Colômbia (COP da Biodiversidade) e Azerbaijão (COP 29).