Lula recebe presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, nesta segunda-feira, 9

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva receberá nesta segunda-feira (9) o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, para uma visita de Estado. Após chegada ao Palácio do Planalto às 10h, eles terão reunião restrita às 10h20, seguida por uma reunião ampliada às 11h. Às 12h, Lula e Ramaphosa assinam atos e na sequência fazem uma declaração conjunta à imprensa.

No Palácio do Itamaraty, Lula oferece almoço à comitiva sul-africana às 13h e participa da abertura do Fórum Empresarial Brasil - África do Sul, a partir das 15h.

De volta ao Planalto, Lula recebe o presidente do Conselho de Administração da Marcopolo, James Eduardo Bellini, às 16h15. Às 17h30, o presidente se reúne com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.