Lula recebe alta médica após seis dias internado no hospital

Após seis dias internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu alta médica neste domingo (15/12). Segundo a equipe médica, Lula apresentou uma recuperação acima do esperado. “O presidente está bem, estável, caminhando e falando normalmente”, informou a médica Ana Helena Germoglio em coletiva de imprensa.

De acordo com Germoglio, a recuperação de Lula foi motivo de alegria para a equipe médica: “Para a felicidade minha e de toda a nossa equipe, o presidente está de alta hospitalar e deve voltar para casa já já.”

O médico Roberto Kalil Filho explicou que, embora tenha recebido alta hospitalar, o presidente ainda terá acompanhamento médico em São Paulo nos próximos dias. Ele passará por novos exames, incluindo uma tomografia marcada para quinta-feira (19/12). Kalil destacou que, do ponto de vista médico, Lula poderá retomar algumas atividades, como reuniões. “O presidente está de alta hospitalar, mas não de alta médica”, pontuou.

Cirurgias para tratar hemorragia na cabeça

Lula foi internado na segunda-feira (9/12) após uma hemorragia intracraniana, causada por uma queda que sofreu em outubro. Ele passou por uma cirurgia de emergência para drenar o hematoma no cérebro, realizada com sucesso. Na quinta-feira (12/12), o presidente foi submetido a um segundo procedimento, uma embolização da artéria meníngea média, para evitar novas complicações.

No boletim médico divulgado no sábado (14/12), a equipe destacou a evolução significativa do quadro de Lula, que estava “lúcido, orientado, caminhando e se alimentando normalmente”. Ainda no sábado, ele realizou exames de sangue, confirmando a boa recuperação.

O presidente deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na sexta-feira (13/12) e passou os últimos dias em cuidados semi-intensivos. Durante a internação, ele recebeu visitas da primeira-dama, Janja da Silva, e dos filhos, e chegou a caminhar pelos corredores do hospital.

Apesar do período internado, Lula não transferiu a presidência ao vice, Geraldo Alckmin (PSB), que o representou em compromissos oficiais ao longo da semana.

Contexto da internação

No início da semana, o presidente voltou a sentir fortes dores de cabeça, o que levou à realização de exames em Brasília. Após o diagnóstico de hemorragia intracraniana, ele foi transferido para o hospital em São Paulo, onde os dois procedimentos foram realizados.

Na primeira cirurgia, uma perfuração no crânio foi feita para drenar o hematoma. Na segunda, o fluxo de sangue na região foi bloqueado com um cateterismo, reduzindo os riscos de novas hemorragias. Desde então, Lula tem se recuperado bem, segundo os médicos.

Agora, ele deve permanecer em São Paulo para finalizar o tratamento e seguir as recomendações médicas antes de retomar suas atividades por completo.