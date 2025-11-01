Capa Jornal Amazônia
Lula participa da entrega de obras de R$ 450 milhões no aeroporto internacional de Belém

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou neste sábado, 1º, do evento de entrega das obras de ampliação e modernização do Aeroporto Internacional de Belém. O investimento neste projeto é da ordem de R$ 450 milhões. Ele também participa hoje da entrega de obras de requalificação do chamado Porto de Outeiro.

"Chegamos a Belém. O aeroporto está de cara nova: ampliado e preparado para receber as delegações da COP30. Em poucos dias, receberemos aqui chefes de Estado de todo o mundo para a Cúpula de Líderes", diz mensagem no X, publicada na conta oficial do presidente.

As obras de ampliação e modernização do Aeroporto Internacional de Belém (PA) foram realizadas pela concessionária Norte da Amazônia Airports (NOA). O novo terminal terá capacidade dobrada de operação de atendimento, que passa de 7,7 milhões para cerca de 13 milhões de passageiros por ano. Segundo o governo, a unidade está "plenamente pronta" para receber as delegações da COP30.

A COP30 vai ser realizada entre 10 e 21 de novembro, precedida pela chamada de Cúpula dos Líderes, nos dias 6 e 7 de novembro. O encontro internacional reúne chefes de Estado de dezenas de países, ministros e dirigentes de organizações internacionais.

Palavras-chave

lula/aeroporto internacional de belém/COP30/obras
