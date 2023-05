Lula nomeia Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares para o TSE

Os advogados Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares foram nomeados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A informação foi confirmada pelo Palácio do Planalto à CNN.

A definição ganhou importância porque será com essa nova composição que o TSE deverá julgar uma das ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que poderá deixá-lo inelegível por oito anos.

VEJA MAIS

André Tavares atualmente é um dos ministros substitutos do TSE. Floriano de Azevedo Marques é diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FDUSP).

As duas vagas na Corte eleitoral foram abertas com a saída dos ministros Sérgio Banhos e Carlos Horbach, em 17 e 18 de maio, respectivamente. Eles integravam as vagas destinadas aos juristas.

Banhos encerrou seus dois biênios integrando o TSE e não poderia mais ser reconduzido. Já Horbach ainda poderia pleitear a continuidade por mais dois anos, mas optou por desistir da possibilidade de recondução.