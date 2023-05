STF define lista com 4 nomes para Lula escolher novos ministros do TSE

Nomes de quatro advogados para compor a lista a ser enviada ao presidente Lula para que ele escolha os dois novos ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram definidos após votação pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A definição ganhou importância porque será com essa nova composição que o TSE deverá julgar uma das ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que poderá deixá-lo inelegível por oito anos.

Os nomes dos indicados são: André Ramos Tavares, Daniela Borges, Edilene Lobo e Floriano de Azevedo Marques.

André Tavares atualmente é um dos ministros substitutos do TSE.

Houve unanimidade entre os ministros do STF para a definição, já que cada um dos quatro aprovados recebeu 10 votos (cada ministro votava em quatro nomes). A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo, defendeu que a escolha fortalece o tribunal pela coesão que demonstra seus integrantes.

As duas vagas na Corte eleitoral foram abertas com a saída dos ministros Sérgio Banhos e Carlos Horbach, em 17 e 18 de maio, respectivamente. Eles integravam as vagas destinadas aos juristas.

Banhos encerrou seus dois biênios integrando o TSE e não poderia mais ser reconduzido. Já Horbach ainda poderia pleitear a continuidade por mais dois anos, mas optou por desistir da possibilidade de recondução.

Outra mudança recente na composição do TSE foi a substituição do ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril, pelo ministro Nunes Marques.

Nunes vinha atuando nas sessões da Corte como substituto e teve seu nome aprovado para ocupar a cadeira de titular na última quarta-feira (17), pelo STF.

A composição do TSE terá papel importante nos rumos do julgamento de uma ação que pode deixar inelegível o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.