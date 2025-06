Lula: 'No meu governo, ministro não decide o que faz, decide o que vai apresentar para mim'

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta quarta-feira, 25, que a imprensa tem necessidade por uma "desgraçada manchete" e que o que importa são "interesses escusos". Lula disse ainda que os ministros decidem apenas o que levam até ele, que é quem toma as decisões no Executivo.

"No meu governo, ministro não decide o que faz, ministro decide o que vai apresentar para mim. Quem decide se vai fazer ou não sou eu, ouvindo muitas outras pessoas", afirmou o presidente.

A declaração de Lula ocorre no dia em que a Câmara dos Deputados deve votar o projeto de decreto legislativo (PDL) que derruba o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que foi anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e foi alvo de recuos por parte do Executivo e de ataques por parte da oposição.

Ao longo do discurso nesta quarta, Lula avaliou positivamente o trabalho de Haddad à frente da Fazenda.

Nesta quarta-feira, Lula participou do evento "Combustível do futuro chegou: E30 e B15", realizado na sede do Ministério de Minas e Energia. No evento, o governo anunciou a elevação do porcentual obrigatório de mistura de etanol na gasolina e do biodiesel no diesel.

A mistura de etanol anidro na gasolina tipo C passará dos atuais 27% para 30% (E30), enquanto o porcentual mínimo obrigatório de biodiesel ao óleo diesel subirá de 14% para 15% (B15).