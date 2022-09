Lula não comparece a debate presidencial deste sábado (24)

O candidato à Presidência da República, Luís Inácio Lula da Silva (Lula), não compareceu ao debate televisivo realizado na noite deste sábado (24). Os demais candidatos convidados Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil), Felipe D'Avila (Novo) e Padre Kelmon (PTB) participam do encontro.

Lula já havia informado que não participaria do debate deste sábado. Ele justificou dizendo que houve demora do pool de veículos de imprensa em fechar uma data. Por isso, ele acabou marcando outros compromissos.

"Eu adoraria participar porque eu tenho um profundo prazer de participar de debate. Lamentavelmente, o debate do SBT demorou um pouco. Minha coordenação mandou uma carta falando que era para fazer um pool. Demorou, quando veio a resposta do debate eu já tinha agenda no Rio de Janeiro e em São Paulo", disse Lula.

A decisão do petista foi criticada no debate pelos adversário. O candidato do PDT, Ciro Gomes, afirmou que Lula “fugiu” do debate” e a emedebista Simone Tebet classificou o ex-presidente como “covarde”.

O encontro entre os presidenciáveis na TV é realizado pela emissora SBT, em parceria com CNN, Veja, O Estado de S. Paulo, Nova Brasil FM e Terra. O debate ocorre nos estúdios do SBT, em Osasco, na Grande São Paulo e tem mediação do jornalista Carlos Nascimento.

Regras do debate

- O debate será dividido em quatro blocos

- Não haverá plateia

- Em caso exclusivamente de ofensa moral e pessoal, o candidato poderá solicitar ao mediador direito de resposta

- Se avaliada pertinente, a resposta será dada ainda no mesmo bloco em que ocorreu o caso ou no início do bloco seguinte