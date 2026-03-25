Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Lula lamenta ausência de Tarcísio em evento federal e critica governador por Casa Paulista

O presidente citou ainda que alguns paulistas são "arrogantes" e acham que não existe pobreza no Estado

Estadão Conteúdo
fonte

Presidente Lula (Foto: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou a ausência do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), durante a visita nesta quarta-feira, 25, do presidente na fábrica de trens da montadora chinesa CRRC, localizada na cidade de Araraquara (SP). Segundo o presidente, ele não pensa nos partidos dos governadores e sim se a população dos Estados necessitam de projetos do governo federal.

"Eu lamento profundamente que o governador não esteja aqui. Ele poderia falar o que ele quisesse, agradecer ou não agradecer. Mas que estivesse aqui, porque é um investimento de quase R$ 7 bilhões para São Paulo. Não é pouca coisa não, um investimento de R$ 7 bilhões para gerar emprego, trazer tecnologia e modernidade", declarou Lula.

Lula ainda atacou Tarcísio por conta do Casa Paulista que, segundo o presidente, foi feito por Tarcísio para suprimir o nome do Minha Casa, Minha Vida e tem a participação do governo federal ocultada pelo governador. O presidente prometeu que, nas eleições deste ano, a população saberá qual gestor realiza polícias sociais no maior Estado do País. O petista disse ainda que não houve presidente que fez mais investimentos em São Paulo e nas outras unidades federativas do que ele.

"(Tarcísio) só conte a verdade: o governo federal, no Casa Paulista, coloca R$ 155 mil e eu coloco R$ 20 mil. Aí pode me xingar a vontade", disse Lula, ao se referir aos valores financiados por cada governo nas moradias populares.

O presidente citou ainda que alguns paulistas são "arrogantes" e acham que não existe pobreza no Estado.

"O povo de São Paulo, muitas vezes, é induzido, por um pouco de arrogância de alguns, e acha que não tem pobreza. Aqui em São Paulo é o maior Estado que recebe mais Bolsa Família no Brasil, na periferia de São Paulo tem muita pobreza. Se você só pega do aeroporto para os condomínios, não tem", declarou o petista.

Outra autoridade a discursar no evento foi o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante. Ele disse que havia feito um acordo com o governador de São Paulo que previa a presença dele no evento.

"O acordo era que (Tarcísio) viria aqui reconhecer e agradecer. Está faltando aqui uma assinatura nessa cerimônia e seria muito bom que essa relação republicana fosse de duas mãos", disse Mercadante.

O presidente do BNDES também elogiou a economia chinesa e disse que o pensamento liberal do estado mínimo está "superada".

"A China era um país subdesenvolvido há 40, 50 anos. Essa visão ocidental de Estado mínimo, e que o Estado não pode participar e que só o mercado resolve é uma visão superada. É só olhar o que está acontecendo nos Estados Unidos, Europa e na América Latina. Nós precisamos de uma relação criativa entre Estado e mercado. O BNDES é um ótimo exemplo disso e a China é extremamente exitosa nisso", disse Mercadante.

Nesta quarta-feira, 25, Lula visitou a fábrica de trens da montadora chinesa CRRC, localizada na cidade de Araraquara (SP). No evento, foram assinados contratos de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no valor de R$ 5,6 bilhões.

 
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Lula

Araraquara

montadora

Tarcísio

ausência
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

ENTENDA

STF retoma julgamento de decisões que suspenderam 'penduricalhos'

No mês passado, o presidente do Supremo, Edson Fachin, suspendeu o julgamento do tema para aguardar essa proposta.

25.03.26 16h23

JUSTIÇA

STF torna Gilvan da Federal réu por ofensas a comandante do Exército

A denúncia aponta que, durante sessão da Câmara dos Deputados, Gilvan ofendeu a dignidade do militar e atribuiu falsamente "fatos definidos como crimes ao general".

25.03.26 16h08

SAÚDE

Bolsonaro tem reclamado de dor no ombro direito e médicos indicam cirurgia

Na última terça-feira, 24, o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes concedeu prisão domiciliar humanitária a Bolsonaro por 90 dias.

25.03.26 15h27

Política

Lula lamenta ausência de Tarcísio em evento federal e critica governador por Casa Paulista

O presidente citou ainda que alguns paulistas são "arrogantes" e acham que não existe pobreza no Estado

25.03.26 14h58

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Corrida Eleitoral

Helder Barbalho abre larga vantagem e lidera corrida ao Senado no Pará

Pesquisa aponta disputa acirrada entre Zequinha Marinho e Celso Sabino pela segunda colocação

23.03.26 7h50

Eleições 2026

Corrida pela presidência: Flávio Bolsonaro lidera cenário estimulado e encosta em Lula no Pará

Petista aparece à frente na pesquisa espontânea, mas diferença diminui quando nomes são apresentados

24.03.26 7h00

INVESTIGAÇÃO

Celular de Vorcaro possuía vídeos íntimos com garotas de programa; senador estava presente

O banqueiro namora com a influenciadora Martha Graeff, que possui cerca de 700 mil seguidores no Instagram

17.03.26 15h07

ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro confirma pré-candidaturas de Éder Mauro ao Senado e Rogério Barra à Câmara Federal

O anúncio foi feito pelo senador Flávio Bolsonaro, que também se coloca como pré-candidato à Presidência da República pela legenda

18.03.26 18h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda