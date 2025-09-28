Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Lula inicia caminhada na Esplanada, em evento de celebração dos 95 anos do MEC

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou a caminhada na Esplanada dos Ministérios, em evento que celebra os 95 anos do Ministério da Educação (MEC). Na largada, o presidente, de boné e trajando uma camiseta vermelha, chegou a dar uma 'corridinha', sendo aclamado pelos presentes.

Na largada, além de Lula, estavam a primeira-dama, Janja da Silva, o ministro da Educação, Camilo Santana, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo e os ministros da Saúde, Alexandre Padilha e dos Transportes, Renan Filho, dentre outros.

A prova reúne cerca de 6 mil inscritos, entre servidores, terceirizados, estagiários, atletas amadores e a comunidade, que disputam em categorias como masculino, feminino e paratletas. A largada ocorreu em frente ao edifício-sede do MEC, na Esplanada dos Ministérios, com percursos de 3 km, que é a caminhada e 5 km e 10 km, que são as corridas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MEC

celebração

95 anos

Esplanada

caminhada

Lula
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

'Não tem motociata, tem caminhada de educadores', diz Lula ao fim de evento dos 95 anos do MEC

28.09.25 8h52

Lula inicia caminhada na Esplanada, em evento de celebração dos 95 anos do MEC

28.09.25 8h48

Derrite passa a admitir chance de disputar governo de SP na ausência de Tarcísio

28.09.25 8h48

STF apresenta projeto para reajuste salarial de 8% a servidores do Judiciário

27.09.25 21h48

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

CONFUSÃO A BORDO?

Paulo Rocha é retirado de voo em Brasília; veja o pronunciamento do ex-senador e da Latam

A Polícia Federal foi acionada para retirar o presidente da Sudam da aeronave

22.09.25 14h49

Emenda

PEC da Blindagem: como votaram os deputados paraenses? Veja cada voto!

No Pará, a maioria dos Deputados Federais votaram a favor da proposta, como a médica Alessandra Haber, mais votada nas eleições de 2022.

17.09.25 20h56

PROTESTO

Ato contra PEC da Blindagem reúne manifestantes na Praça da República, em Belém

Ato ocorreu neste domingo (21) e integrou mobilização nacional contra propostas em discussão no Congresso

21.09.25 11h45

MODA E POLÍTICA

Janja usa roupa com bordado tradicional da Palestina em abertura da Assembleia Geral da ONU

A primeira-dama estava acompanhada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

23.09.25 15h08

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda