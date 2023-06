Lula encomenda PEC que amplia isenção tributária para igrejas

Uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) foi pedida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva à senadora evangélica Eliziane Gama, do PSD do Maranhão, para a ampliação da isenção tributária de igrejas. A proposião, que beneficia às igrejas, será preparada com a Casa Civil.

Não foram divulgados, até então, quais impostos serão isentados, até porque as igrejas praticamente já não pagam impostos. Conforme a notícia divulgada pela Coluna do Guilherme Amado, no site Metrópolis, atualmente, igrejas não pagam Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto de Renda (IR).

Na lista de isenção para as igrejas constam também a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) e Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

As entidades precisam recolher as contribuições previdenciárias dos funcionários. A Casa Civil já designou dois servidores para trabalharem na proposta com a senadora.