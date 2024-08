Lula é vaiado no Chile durante agenda com presidente Gabriel Boric

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou nesta segunda-feira (05/8) com o presidente do Chile, Gabriel Boric. O encontro ocorreu no Palácio de La Moneda em Santiago, sede do poder executivo. Lula chegou à capital chilena no domingo (4/5) para cumprir agenda presidencial.

O encontro entre os líderes Lula e Boric busca fortalecer as relações comerciais e a cooperação bilateral em áreas como transição energética, inovação, saúde e cultura. Durante a agenda, além de reuniões ministeriais, participaram do encerramento de um fórum empresarial promovido pelo Itamaraty e agências de promoção comercial.

Em 2023, o intercâmbio comercial entre Brasil e Chile atingiu US$ 12,3 bilhões, com o Brasil sendo o maior investidor latino-americano no Chile.

VEJA MAIS

Durante a visita, o presidente Lula chegou a ser alvo de protestos. As manifestações dos opositores começaram no primeiro compromisso oficial do petista em Santiago: a cerimônia de oferenda floral no Monumento al Libertador Bernardo O’Higgins, no centro da cidade.

O presidente brasileiro também chegou a ser vaiado enquanto chegava ao Palacio de la Moneda, sede do governo chileno.

Há uma expectativa para que Lula e Boric discutam a crise na Venezuela. Brasil e Chile não reconheceram o resultado declarado pelas autoridades eleitorais da Venezuela e cobram a apresentação das atas que atestem a derrota do oposicionista Edmundo González, o que ainda não ocorreu.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)