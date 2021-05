Lula e FHC almoçam juntos a convite de Nelson Jobim

Os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Fernando Henrique Cardoso (PSDB) participaram de um almoço, marcado por Nelson Jobim, que foi ministro em governos dos dois líderes. Imagens do encontro foram divulgadas nas redes sociais na manhã desta sexta-feira (21) na conta de Lula no Twitter.

O almoço foi na casa de Jobim em São Paulo, no último dia 12 de maio, mas só foi revelado nesta sexta.

Jobim foi ministro da Justiça no primeiro mandato de FHC entre 1995 e 1997, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e titular da Defesa nos governos Lula e Dilma, entre 2007 e 2011. “A convite do ex-ministro Nelson Jobim, o ex-presidente Lula e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso se reuniram para um almoço com muita democracia no cardápio”, publicou a página oficial de Lula no Twitter.

Em outra publicação, o perfil do petista informou que os ex-presidentes, que são antigos adversários políticos, tiveram uma “longa conversa sobre o Brasil”. Críticas à gestão de Jair Bolsonaro (sem partido) durante a pandemia de covid-19 também foram pauta da conversa.