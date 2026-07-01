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Política

Lula é desaprovado por 52,3% e aprovado por 45,9%, aponta pesquisa Atlas/Bloomberg

Estadão Conteúdo

Pesquisa do Instituto Atlas/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira, 1º, mostra que 52,3% dos brasileiros desaprovam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto 45,9% o aprovam. Outros 1,8% dos eleitores não souberam responder.

Comparada com a pesquisa anterior da Atlas/Bloomberg, do mês passado, a desaprovação de Lula subiu um ponto porcentual, enquanto a aprovação baixou 1,5.

Já na avaliação do governo, 48,3% classificam como ruim ou péssimo, enquanto para 39,7% é ótimo ou bom. Outros 12% avaliam como regular.

Comparado com a pesquisa de maio, a avaliação ruim ou péssima variou negativamente 0,1 ponto porcentual. Já a avaliação ótima ou boa caiu 3,2 pontos.

O presidente é melhor avaliado entre agnósticos e ateus (77,2%) e nordestinos (59,2%). Já as piores avaliações são dos jovens entre 16 e 24 anos (81,2%) e os moradores do Sudeste (59,8%).

A AtlasIntel ouviu 4.999 eleitores entre os dias 26 e 30 de junho por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04582/2026.

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Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA

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