Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Lula tem 48,8% e Flávio Bolsonaro, 42,3% no segundo turno, aponta pesquisa Atlas/Bloomberg

O levantamento da Atlas/Bloomberg também indica que Lula vence em segundo turno contra todos os outros nomes testados

Estadão Conteúdo
fonte

Lula e Flávio Bolsonaro (Ricardo Stuckert / PR | Instagram @flaviobolsonaro)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) alcança 48,8% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), que registra 42,3%, conforme pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira, 1. Indecisos, brancos e nulos totalizam 8,9%.

Este resultado representa estabilidade para o cenário e indica uma eventual vitória do petista. Na rodada anterior, realizada em maio, Lula detinha 48,9% e Flávio 41,8%. As variações observadas ocorreram dentro da margem de erro de um ponto percentual.

O levantamento da Atlas/Bloomberg também indica que Lula vence em segundo turno contra todos os outros nomes testados. O petista tem 48% contra 39% de Ronaldo Caiado (PSD), 48,2% contra 38,5% de Romeu Zema (Novo) e 49,2% contra 28,9% de Renan Santos (Missão).

Cenários de Segundo Turno

Lula também venceria a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), com 48,7% contra 38,9%. Michelle passou a ser cotada como substituta de Flávio após a crise do filme Dark Horse e críticas ao enteado.

A pesquisa Atlas/Bloomberg entrevistou 4.999 eleitores entre 26 e 30 de junho, utilizando recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos, com um índice de confiabilidade de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-04582/2026.

O instituto informou que divulgará o restante do levantamento nos próximos dias. Esta parte incluirá perguntas sobre o impacto do vídeo de Michelle Bolsonaro e da operação da Polícia Federal contra o senador e ex-líder do governo, Jaques Wagner (PT-BA).

Cenário de Primeiro Turno

No primeiro turno, Lula lidera com 46,3%, seguido por Flávio Bolsonaro, que tem 36,6%. No segundo pelotão, Renan Santos aparece com 7,8%, Ronaldo Caiado com 2,9%, Romeu Zema com 2% e Joaquim Barbosa (DC) com 1%.

Outros candidatos, como Aécio Neves, Samara Martins (UP), Augusto Cury (Avante), Cabo Daciolo (Mobiliza), Rui Costa Pimenta (PCO), Edmilson Costa (PCB) e Hertz Dias (PSTU), obtiveram menos de 1% ou não pontuaram. Brancos e nulos somam 1,1%, e indecisos 0,1%.

Cenário com Michelle Bolsonaro no 1º Turno

A pesquisa testou um cenário alternativo onde Michelle Bolsonaro substitui Flávio como candidata do PL. Neste contexto, Lula mantém a liderança com 47,1%, e a ex-primeira-dama registra 19,3%.

Neste mesmo cenário, Zema alcança 8,6%, Renan Santos e Ronaldo Caiado ficam com 8,1% cada, e Joaquim Barbosa marca 1,7%. Com um número menor de candidatos, os brancos e nulos representam 5,1%, e os indecisos 2%.

Rejeição de Líderes Políticos

A Atlas/Bloomberg também avaliou a rejeição de diversos líderes políticos. Aécio Neves lidera o ranking com 54% dos entrevistados afirmando que não votariam nele de jeito nenhum.

Flávio Bolsonaro aparece em seguida, com 53% de rejeição. Lula é o terceiro, com 48,6%, enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 45,2% de rejeição e Michelle Bolsonaro, 43,2%.

A lista de rejeição é completada por Ronaldo Caiado, com 38,6%; Romeu Zema, com 38,5%; Renan Santos, com 35,8%; Fernando Haddad (PT), com 30,7%; e Joaquim Barbosa, com 24,6%. Um por cento dos entrevistados declarou não rejeitar nenhum dos nomes mencionados.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA

pesquisa

Atlas/Bloomberg
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Lula é desaprovado por 52,3% e aprovado por 45,9%, aponta pesquisa Atlas/Bloomberg

01.07.26 9h06

BRASIL

Operação Rent a Car da PF mira assessores de Sóstenes Cavalcante(PL); ele não é alvo

Em dezembro, a Polícia Federal apreendeu R$ 430 mil em espécie durante diligências em endereços ligados ao deputado

01.07.26 9h02

POLÍTICA

Lula tem 48,8% e Flávio Bolsonaro, 42,3% no segundo turno, aponta pesquisa Atlas/Bloomberg

O levantamento da Atlas/Bloomberg também indica que Lula vence em segundo turno contra todos os outros nomes testados

01.07.26 8h06

BRASIL

Segundo pedido de extradição de Carla Zambelli será analisado por Corte italiana

Na semana passada, a Advocacia-Geral da União (AGU) protocolou o pedido e encaminhou à Corte italiana informações fornecidas pelo STF para demonstrar a regularidade da condenação

01.07.26 7h52

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

copa do mundo

TJPA estabelece trabalho remoto no dia do próximo jogo do Brasil; expediente do Governo também muda

Atendimento ao público será feito exclusivamente pelos canais eletrônicos disponíveis no portal do Tribunal

25.06.26 14h03

decisão

STF decreta ponto facultativo na segunda para jogo do Brasil na Copa do Mundo

A medida foi estabelecida pela Portaria GDG 146/2026, assinada nesta quinta-feira (25)

25.06.26 18h12

Indireta

Eduardo Bolsonaro posta críticas a Michelle e elogios a Flávio após crise familiar

Flávio e aliados tentam retratar os vídeos de Michelle como resultado de uma decisão impulsiva, motivada pelo emocional

26.06.26 11h17

LEVANTAMENTO

Para 39%, EUA classificarem PCC e CV como terroristas é interferência no Brasil, diz pesquisa

24% discordam que é uma interferência dos EUA em assuntos internos do País

26.06.26 10h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda