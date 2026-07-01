Lula tem 48,8% e Flávio Bolsonaro, 42,3% no segundo turno, aponta pesquisa Atlas/Bloomberg

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) alcança 48,8% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), que registra 42,3%, conforme pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira, 1. Indecisos, brancos e nulos totalizam 8,9%.

Este resultado representa estabilidade para o cenário e indica uma eventual vitória do petista. Na rodada anterior, realizada em maio, Lula detinha 48,9% e Flávio 41,8%. As variações observadas ocorreram dentro da margem de erro de um ponto percentual.

O levantamento da Atlas/Bloomberg também indica que Lula vence em segundo turno contra todos os outros nomes testados. O petista tem 48% contra 39% de Ronaldo Caiado (PSD), 48,2% contra 38,5% de Romeu Zema (Novo) e 49,2% contra 28,9% de Renan Santos (Missão).

Cenários de Segundo Turno

Lula também venceria a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), com 48,7% contra 38,9%. Michelle passou a ser cotada como substituta de Flávio após a crise do filme Dark Horse e críticas ao enteado.

A pesquisa Atlas/Bloomberg entrevistou 4.999 eleitores entre 26 e 30 de junho, utilizando recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos, com um índice de confiabilidade de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-04582/2026.

O instituto informou que divulgará o restante do levantamento nos próximos dias. Esta parte incluirá perguntas sobre o impacto do vídeo de Michelle Bolsonaro e da operação da Polícia Federal contra o senador e ex-líder do governo, Jaques Wagner (PT-BA).

Cenário de Primeiro Turno

No primeiro turno, Lula lidera com 46,3%, seguido por Flávio Bolsonaro, que tem 36,6%. No segundo pelotão, Renan Santos aparece com 7,8%, Ronaldo Caiado com 2,9%, Romeu Zema com 2% e Joaquim Barbosa (DC) com 1%.

Outros candidatos, como Aécio Neves, Samara Martins (UP), Augusto Cury (Avante), Cabo Daciolo (Mobiliza), Rui Costa Pimenta (PCO), Edmilson Costa (PCB) e Hertz Dias (PSTU), obtiveram menos de 1% ou não pontuaram. Brancos e nulos somam 1,1%, e indecisos 0,1%.

Cenário com Michelle Bolsonaro no 1º Turno

A pesquisa testou um cenário alternativo onde Michelle Bolsonaro substitui Flávio como candidata do PL. Neste contexto, Lula mantém a liderança com 47,1%, e a ex-primeira-dama registra 19,3%.

Neste mesmo cenário, Zema alcança 8,6%, Renan Santos e Ronaldo Caiado ficam com 8,1% cada, e Joaquim Barbosa marca 1,7%. Com um número menor de candidatos, os brancos e nulos representam 5,1%, e os indecisos 2%.

Rejeição de Líderes Políticos

A Atlas/Bloomberg também avaliou a rejeição de diversos líderes políticos. Aécio Neves lidera o ranking com 54% dos entrevistados afirmando que não votariam nele de jeito nenhum.

Flávio Bolsonaro aparece em seguida, com 53% de rejeição. Lula é o terceiro, com 48,6%, enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 45,2% de rejeição e Michelle Bolsonaro, 43,2%.

A lista de rejeição é completada por Ronaldo Caiado, com 38,6%; Romeu Zema, com 38,5%; Renan Santos, com 35,8%; Fernando Haddad (PT), com 30,7%; e Joaquim Barbosa, com 24,6%. Um por cento dos entrevistados declarou não rejeitar nenhum dos nomes mencionados.