O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Lula é desaprovado por 49,3% da população e aprovado por 44%, diz pesquisa CNT/MDA

Estadão Conteúdo

O desempenho pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente da Presidência da República é desaprovado por 49,3% dos brasileiros, de acordo com pesquisa CNT/MDA divulgada nesta segunda-feira, 8. Outros 44% aprovam e 6,7% não souberam ou não responderam.

A desaprovação de Lula caiu 3,6 pontos porcentuais desde a última pesquisa, realizada em junho deste ano, quando marcava 52,9%.

Já 40% consideram o governo petista ruim ou péssimo, enquanto 30,5% dos entrevistados acham a gestão federal boa ou ótima.

A pesquisa CNT/MDA foi realizada presencialmente entre 3 e 6 de setembro de 2025. Foram ouvidas 2.002 pessoas em todo o País. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais, com nível de confiança de 95%.

Julgamento de Bolsonaro

A pesquisa mediu ainda a opinião dos entrevistados sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na tentativa de golpe de Estado. De acordo com o levantamento, 36,1% acreditam que os ataques de 8 de Janeiro foram uma tentativa de golpe de Estado.

Para 29,5%, o 8 de Janeiro foi um protesto que saiu do controle e para 20% foi apenas ato de vandalismo isolado. Outros 14,4% não souberam ou não responderam.

Em caso de condenação, 32,2% dos entrevistados acham que Bolsonaro deveria cumprir pena em regime domiciliar, enquanto 31,3% opinaram que a pena deve ser cumprida em uma penitenciária.

Já 16,4% acham que ele deveria permanecer em um presídio militar e 9,9% em uma sala especial da Polícia Federal. Outros 10,2% não sabem ou não responderam.

Palavras-chave

Governo Lula

aprovação

pesquisa

CNT
Política
