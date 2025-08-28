Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Lula diz que Zema mente, é 'falso humilde' e deveria 'comer abacaxi com casca'

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou nesta quinta-feira, 28, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que pode ser seu adversário na disputa de 2026. O petista chamou o rival de "falso humilde", afirmou que ele mente e ironizou uma aparição de Zema nas rede sociais, em fevereiro, comendo banana com casca para criticar o preço dos alimentos.

As declarações de Lula foram dadas em entrevista à edição mineira do Balanço Geral MG da TV Record, ao ser questionado sobre a ausência de Zema em viagens presidenciais a Minas Gerais. O governador lançou no último dia 16 sua pré-candidatura a presidente da República.

"Eu não faço distinção a nenhum governador. Nem o de Santa Catarina, que me ataca todo dia, nem ao Zema, que mente. O Zema é o falso humilde. Quem quiser conhecer o Zema assista ao Roda Viva. Porque, quando ele aparece nas redes dele comendo uma banana com casca, ele poderia ter sido mais radical, comer um abacaxi com casca. Ou comer uma jaca com casca. Seria muito melhor para ele mostrar a bobagem que ele tentou passar para o povo", disse Lula.

O presidente também afirmou que o governador "tenta vender uma humildade que ele não tem", "criar um tipo de comportamento que não condiz com a necessidade de um governo de Minas Gerais" e "descaracterizar a honradez do povo mineiro".

Na conversa, Lula defendeu o ex-governador mineiro Fernando Pimentel (PT), que perdeu a eleição para Zema em 2018 e é um dos principais alvos do atual chefe do Executivo mineiro, em razão de ter atrasado salários do funcionalismo quando comandava o Estado.

"Quase oito anos falando mal do Pimentel. Oito anos. Sem explicar a verdade. Porque a verdade nua e crua é que o Pimentel, durante 4 anos de mandato, teve que pagar dívida com o governo federal e ele, durante oito anos, não pagou nenhuma dívida", criticou.

O petista se refere ao fato de que, por meio de uma liminar do Supremo Tribunal Federal (STF) obtida por Pimentel no último ano de governo, Zema deixou de pagar as parcelas da dívida do Estado com a União, que ultrapassa hoje R$ 170 bilhões. Zema ficou seis anos sem pagar as parcelas em razão da prorrogação da liminar obtida por Pimentel. Desde o final de 2024, porém, o Estado já voltou a efetuar os pagamentos.

No Roda Viva, citado por Lula, Zema defendeu a anistia a Jair Bolsonaro e afirmou não ter havido tentativa de golpe em 8 de Janeiro. "Eu interpreto tudo isso como manifestação, baderna e insatisfação", disse o governador, afirmando que é preciso "pacificar o Brasil".

Na ocasião, ele também foi questionado sobre declarações recentes em que defende que pessoas em situação de rua sejam tratadas de forma similar a carros estacionados em locais proibidos - os veículos são guinchados. Ele disse que é preciso achar uma solução, pois a maioria dessas pessoas não aceitam ir voluntariamente para comunidades terapêuticas.

"Eu falei que carro não fica estacionado em local proibido. Eu falei que nós precisamos encontrar uma solução para as pessoas. Pessoas não se guincham. Nós precisamos ter uma solução central para esse problema e o governo federal fechou os olhos. Nós estamos criando verdadeiros chiqueiros humanos nas grandes cidades do Brasil por omissão do setor público que fica só nessa guerrinha de perseguir o adversário", declarou.

Cemig não será privatizada, diz petista

Na entrevista à Record, o presidente também destacou o papel do senador Rodrigo Pacheco (PSD) na negociação do Propag, acordo para pagamento de dívidas com a União e citou a possibilidade de que a empresa de energia mineira Cemig seja usada para amortizar os valores devidos.

"Ele pode pagar essa dívida em patrimônio e a gente vai aceitar se as empresas forem rentáveis. A gente não vai aceitar massa falida. E também não vou pegar empresa: 'Ah, vamos pagar com a Cemig, mas o presidente tem que privatizá-la. Não vou privatizar a Cemig. Eu não esqueço Itamar Franco colocando a polícia dele para enfrentar o Fernando Henrique para não privatizar a Cemig", disse.

"Se a gente ficar com a Cemig ela não será privatizada. Ela será moralizada publicamente e continuará sendo a grande empresa que ela sempre foi para o estado de Minas Gerais", disse Lula.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LULA/ENTREVISTA/RECORD/ZEMA
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

decisão

Moraes autoriza Bolsonaro a receber oficial de cartório em casa

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto e, desde então, precisa que todas as suas visitas sejam aprovadas pelo STF.

28.08.25 17h18

Lula diz que Zema mente, é 'falso humilde' e deveria 'comer abacaxi com casca'

28.08.25 16h03

JUSTIÇA

Ministro Gilmar Mendes diz que interferência dos EUA é 'imprópria' e cita 'arquivos Epstein'

O ministro se refere a documentos associados ao financista Jeffrey Epstein, acusado de comandar uma rede internacional de exploração sexual de menores.

28.08.25 15h53

Jamais pedirei a um partido para não lançar candidato a presidente, afirma Lula

28.08.25 15h08

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Polêmica

Pode virar 'favelão', diz vereador de Santa Catarina sobre migrantes do Norte e Nordeste; assista!

O vereador diz que a solução passa pelo controle da entrada de pessoas no estado

19.08.25 10h35

ato

Apoiadores de Bolsonaro fazem manifestação em Belém e pedem o impeachment de Moraes

Ato ocorreu na manhã desta sexta-feira (22/08), em São Brás

22.08.25 10h05

LEGADO

Morre Diogo Seixas Condurú, advogado e ex-magistrado do TRE/PA

Diogo tratava um câncer no instestino

25.08.25 12h09

Assalto

Eduardo Bolsonaro associa assalto na casa de avós a Alexandre de Moraes

De acordo com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, agentes do 37º BPM (Resende) foram acionados para uma ocorrência de roubo a residência no bairro Vila Julieta

25.08.25 12h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda