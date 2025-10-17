Lula diz que esquerda levou 'surra' nas redes e afirma que tem disposição para mais 5 eleições

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva admitiu que a esquerda levou uma “surra” nas redes sociais, voltou a criticar o ex-presidente Jair Bolsonaro e afirmou que o Congresso tem “gente desqualificada”. As declarações foram dadas durante o 16º Congresso do PCdoB, partido aliado ao governo.

Lula disse ter disposição para disputar “mais cinco eleições” e indicou que pode ser candidato novamente em 2026.

“Se eu decidisse ser candidato, obviamente a direção dos partidos veria. Se eu decidisse ser candidato, não é para disputar só, é para a gente ganhar essas eleições”, afirmou.

O presidente relembrou os resultados das eleições após a redemocratização e destacou que o PT sempre chegou ao segundo turno. “Só dá nós, somos primeiro ou segundo”, disse.

Segundo ele, é preciso se aproximar das “pessoas que não têm dono” e priorizar os trabalhadores, em vez do mercado financeiro. “A gente tem que calibrar o discurso para falar com a sociedade brasileira. A gente não tem que dar muita importância para a Faria Lima, o nosso discurso é para o povo brasileiro, para aqueles que trabalham”, declarou.

Lula também afirmou que a esquerda precisa reconquistar o eleitorado e convencer críticos a apoiarem os partidos progressistas. Para ele, a extrema direita “presente na Segunda Guerra Mundial está voltando”.

“Como se explica uma figura grotesca como Bolsonaro virar presidente da República?”, questionou.

O presidente avaliou que os partidos de esquerda deixaram de dialogar com milhões de pessoas “organizadas politicamente” e defendeu que a democracia deve ser associada a “comida na mesa, salário e mais universidades”.

“A revolução que devemos fazer é voltar aos braços do povo e ir onde o povo está”, disse.

Lula também comentou a composição da Câmara dos Deputados e afirmou que a esquerda só formará maioria quando “entender que deputados são importantes”. Segundo ele, hoje “políticos sem emendas não têm chance de competir”. Para o petista, a atual legislatura é “uma das piores”.

O presidente voltou a criticar as redes sociais pelo compartilhamento de conteúdos de ódio e pornografia infantil. “Eu chamo de redes digitais, porque de sociais não têm nada”, afirmou.

Lula também falou sobre o diálogo com o público evangélico, dizendo que o grupo não é contra a esquerda. “O erro está na gente, o erro não está neles. Nós é que não sabemos falar com eles”, declarou.

Nos últimos dias, o presidente tem buscado aproximação com líderes evangélicos. Na quinta-feira (16), reuniu-se com o bispo primaz Manoel Ferreira, o bispo Samuel Ferreira e o deputado Cezinha de Madureira (PSD-SP). Também participou do encontro o ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, evangélico e cotado para uma vaga no STF.