Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Lula diz que esquerda levou 'surra' nas redes e afirma que tem disposição para mais 5 eleições

O presidente também fez criticas ao Congresso e Bolsonaro

Estadão Conteúdo
fonte

O presidente relembrou os resultados das eleições após a redemocratização e destacou que o PT sempre chegou ao segundo turno (Agência Brasil/Marcelo Camargo)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva admitiu que a esquerda levou uma “surra” nas redes sociais, voltou a criticar o ex-presidente Jair Bolsonaro e afirmou que o Congresso tem “gente desqualificada”. As declarações foram dadas durante o 16º Congresso do PCdoB, partido aliado ao governo.

Lula disse ter disposição para disputar “mais cinco eleições” e indicou que pode ser candidato novamente em 2026.

“Se eu decidisse ser candidato, obviamente a direção dos partidos veria. Se eu decidisse ser candidato, não é para disputar só, é para a gente ganhar essas eleições”, afirmou.

O presidente relembrou os resultados das eleições após a redemocratização e destacou que o PT sempre chegou ao segundo turno. “Só dá nós, somos primeiro ou segundo”, disse.

VEJA MAIS 

image Lula sai em defesa da Venezuela e diz que povo de lá é 'dono do próprio nariz'
A declaração foi feita no 16º Congresso do PCdoB, em Brasília

image Lula e Trump devem se encontrar em breve, diz Mauro Vieira
Chanceler diz que reunião com Marco Rubio foi “produtiva”

Segundo ele, é preciso se aproximar das “pessoas que não têm dono” e priorizar os trabalhadores, em vez do mercado financeiro. “A gente tem que calibrar o discurso para falar com a sociedade brasileira. A gente não tem que dar muita importância para a Faria Lima, o nosso discurso é para o povo brasileiro, para aqueles que trabalham”, declarou.

Lula também afirmou que a esquerda precisa reconquistar o eleitorado e convencer críticos a apoiarem os partidos progressistas. Para ele, a extrema direita “presente na Segunda Guerra Mundial está voltando”.

“Como se explica uma figura grotesca como Bolsonaro virar presidente da República?”, questionou.

O presidente avaliou que os partidos de esquerda deixaram de dialogar com milhões de pessoas “organizadas politicamente” e defendeu que a democracia deve ser associada a “comida na mesa, salário e mais universidades”.

“A revolução que devemos fazer é voltar aos braços do povo e ir onde o povo está”, disse.

Lula também comentou a composição da Câmara dos Deputados e afirmou que a esquerda só formará maioria quando “entender que deputados são importantes”. Segundo ele, hoje “políticos sem emendas não têm chance de competir”. Para o petista, a atual legislatura é “uma das piores”.

O presidente voltou a criticar as redes sociais pelo compartilhamento de conteúdos de ódio e pornografia infantil. “Eu chamo de redes digitais, porque de sociais não têm nada”, afirmou.

Lula também falou sobre o diálogo com o público evangélico, dizendo que o grupo não é contra a esquerda. “O erro está na gente, o erro não está neles. Nós é que não sabemos falar com eles”, declarou.

Nos últimos dias, o presidente tem buscado aproximação com líderes evangélicos. Na quinta-feira (16), reuniu-se com o bispo primaz Manoel Ferreira, o bispo Samuel Ferreira e o deputado Cezinha de Madureira (PSD-SP). Também participou do encontro o ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, evangélico e cotado para uma vaga no STF.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LULA

ESQUERDA

REDES SOCIAIS
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

STF

Barroso exerce último dia como ministro do STF nesta sexta-feira

Barroso anunciou que iria antecipar a aposentadoria na última quinta-feira, 9

17.10.25 9h03

Lula

Lula diz que esquerda levou 'surra' nas redes e afirma que tem disposição para mais 5 eleições

O presidente também fez criticas ao Congresso e Bolsonaro

17.10.25 8h09

PL vai usar brecha legal para tentar salvar mandato de Eduardo Bolsonaro

16.10.25 22h08

Investigação de esquema de evasão de divisas ocorreu em paralelo à mudança na lei de câmbio

16.10.25 21h53

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

investigação

Vice-prefeita de Marituba é exonerada da Secretaria de Educação após operação da PF

Decreto de exoneração de Bárbara Marques, assinado pela prefeita Patrícia Alencar, foi publicado nesta quinta-feira (9/10)

09.10.25 12h47

CORRUPÇÃO

Caso da vice-prefeita de Marituba: PF aponta carro como ‘gabinete da propina’; entenda

Empresário suspeito de corrupção usava carro como base para reuniões e repasses de dinheiro dentro da Alepa; vice-prefeita de Marituba está entre os investigados.

16.10.25 16h16

VÍDEO: Moraes marca presença em show de Alcione e cantora dedica apresentação ao ministro

Durante a apresentação, a artista dedicou a performance musical ao ministro, que foi aplaudido de pé

12.10.25 11h23

POLÍTICA

Prefeito de Ananindeua usa jatinho de empresa contratada por R$ 58,5 milhões

Imagens mostram Dr. Daniel Santos em aeronave operada pela Norte Ambiental, que presta serviços de saneamento e coleta de lixo na cidade

14.10.25 19h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda