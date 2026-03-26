Lula diz não se ofender por ser chamado de Opala por Flávio Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) zombou do ex-presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira, 26. Lula usou uma crítica feita pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) contra ele, ao afirmar que o petista era um Opala, para dizer que Jair Bolsonaro "está no desmanche".

Lula não mencionou explicitamente o estado de saúde do ex-presidente, mas a declaração foi uma referência ao fato de Bolsonaro estar preso e atualmente no hospital. O ex-chefe do Executivo deve receber alta hospitalar nesta sexta-feira, 27.

"Outro dia, o filho do Bolsonaro falou: 'O Lula é um Opala velho'. Quando ele fala assim, não me ofendo. Tive um Opala 94 turbinado. Se ele conhecesse, não falava. Ele fala porque o Opala dele é o pai dele, que está no desmanche. Ele não sabe o que é um Opala turbinado", disse, durante evento da caravana federativa no Rio de Janeiro.

No dia 2 de fevereiro, em entrevista à rádio Fan FM, Flávio comparou Lula a um "Chevrolet Opala velho". "Em algum momento o Opala já foi bonito, já foi um carro de luxo, que dava resultado e te levava para qualquer lugar. Hoje, o Lula é uma pessoa retrógrada, atrasada e ultrapassada", afirmou o senador.

Depois, no dia 11 do mesmo mês, em um evento promovido pelo BTG Pactual, o senador voltou a relacionar Lula com o modelo de carro, citando o consumo de bebida alcoólica. Flávio disse que o presidente era "produto vencido". "Se comparar o Lula a um carro, ele é aquele Opala velhão, câmbio manual, já foi bonito, mas hoje não te leva a lugar nenhum e ainda bebe para caramba", afirmou.

No discurso desta quinta, Lula, de 80 anos, falava sobre seu estado de saúde e sua disposição para fazer exercícios físicos. Constantemente, a equipe do presidente e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, publicam vídeos dele se exercitando.

"Esses dias eu estava fazendo ginástica, a Janja filmou e um babaca (falou): 'ele não pode fazer isso, porque eu tenho 45 e não consigo fazer, ele tem 80'. Treine, seu p*to. Treine, se prepare, beba menos e trabalhe para ver como se faz", afirmou.

Lula também criticou a família Bolsonaro por causa da gestão de hospitais federais no Rio de Janeiro. Ele disse que o ex-presidente e sua família não cuidaram "com o mínimo de respeito" dos hospitais. "Os hospitais federais do Rio de Janeiro estavam nas mãos da família Bolsonaro, que não cuidou desse hospital com o mínimo de respeito", afirmou.

O presidente também criticou o ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL), pelas operações em favelas da capital fluminense. Sem dizer o nome de Castro, o petista disse que "é muito fácil o governador vir na favela, matar os pobres e dizer que está combatendo o crime organizado". "Quero ver quando vão pegar os chefes do crime, que moram na cobertura em Copacabana", afirmou.