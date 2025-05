Lula diz estar bem após episódio de labirintite: 'Melhor impossível'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na manhã desta sexta-feira, 30, estar bem de saúde após um episódio de labirintite neste mês. Segundo o G1, a declaração foi dada por Lula a jornalistas ao chegar no Palácio do Planalto para uma agenda no fim da manhã.

Ao ser questionado como estava sua saúde, Lula respondeu: "Está bem, está bem, melhor impossível".

O chefe do Executivo se sentiu mal na tarde de segunda-feira, 26, e foi levado à unidade do Sírio Libanês na capital federal para exames. Boletim médico divulgado no dia em que Lula foi levado ao hospital informou que o presidente teve vertigem que foi diagnosticada como tendo sido provocada por crise de labirintite.

A equipe médica do presidente, liderada pelo cardiologista Roberto Kalil Filho e pela infectologista Ana Helena Germoglio, diretora clínica do hospital, afirmou que os exames de imagem e de sangue apontaram resultados dentro da normalidade.

Em fevereiro, o presidente passou por exames de check-up anual, que apontaram que ele estava ótimo, segundo Kalil, seu médico pessoal.

No final do ano passado, em dezembro, Lula passou por uma cirurgia de emergência para drenar uma hemorragia intracraniana, ocasionada por uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada meses antes, em 19 de outubro.