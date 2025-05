O que se sabe sobre a saúde do presidente Lula?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) suspendeu seus compromissos oficiais após sofrer um episódio de vertigem, sendo encaminhado para uma série de exames no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. Conforme informou o boletim médico divulgado na segunda-feira (26), foi constatado que ele está com labirintite.

No mesmo dia, Lula passou por exames laboratoriais e de imagem. Fontes consultadas pela CNN afirmaram que esse episódio não tem relação com a cirurgia cerebral a que ele se submeteu em dezembro do ano passado, em decorrência de uma queda.

No final da segunda-feira, o presidente retornou ao Palácio da Alvorada, onde recebeu orientação médica para manter-se em repouso. A agenda oficial da Presidência informou que os compromissos seguem suspensos e que, nesta terça-feira (27), Lula está trabalhando a partir do Alvorada.

Pela manhã, ele foi visitado pela médica Ana Germoglio, que acompanha sua saúde. De acordo com a Secretaria de Comunicação (Secom), os sintomas da labirintite devem cessar entre 24 e 48 horas. O presidente está em tratamento e, até o momento, não há previsão de nova ida ao hospital, nem de divulgação de um novo boletim médico.

Histórico recente de saúde

Em outubro de 2024, Lula sofreu uma queda que provocou um ferimento na região occipital da cabeça, classificado pela Presidência como “ferimento corto-contuso”. Dois meses depois, exames detectaram uma hemorragia intracraniana, o que levou à realização de uma craniotomia para drenagem de hematoma no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Dias após o procedimento, o presidente precisou passar por uma nova intervenção para conter um sangramento cerebral. Neste ano, ele voltou a São Paulo para exames de rotina, incluindo uma tomografia, cujos resultados indicaram normalidade.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia