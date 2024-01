Lula desiste de emplacar Mantega como CEO da Vale

O presidente Lula desistiu de emplacar o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega como CEO da mineradora Vale. Mantega deve divulgar uma carta ainda neste sábado (27), confirmando que abre mão de ocupar um cargo na empresa.

A assessoria do Palácio do Planalto informou na tarde desta sexta-feira (26) que não haverá reunião para tratar do tema. Mas as fontes ouvidas previamente pelo G1, que tinham sido comunicadas da reunião, confirmaram que havia um encontro agendado para terça-feira (30), véspera do encontro do Conselho de Administração da Vale.

O presidente estaria pavimentando o caminho para levar Mantega ao comando da empresa, o que não foi bem recebido pelo mercado. Logo no início do ano, o presidente determinou a Silveira que conversasse com outros sócios da Vale para fazer de Mantega o CEO da empresa.

A resposta dos acionistas não foi boa. Diante das resistências, Lula voltou atrás. O presidente percebeu que seria uma tarefa muito difícil colocar o seu ex-ministro em um lugar que depende do voto de 13 conselheiros.

O governo federal não detém mais a maioria do conselho, porque a venda de ações na gestão do ex-ministro Paulo Guedes na Economia fez da Vale uma Corporation. Isto é, uma empresa com ações pulverizadas e sem um bloco de controle acionário – uma situação bem diferente daquela dos governos Lula 1 e 2, quando o presidente da República tinha influência e podia escolher o CEO da empresa. Essa mudança se deu em 2020.

Logo após a decisão da Presidência, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, deu entrevista. Ele afirmou que Lula "nunca se disporia a fazer interferência direta" em uma empresa de capital aberto.

Nesta quinta-feira (25), o presidente criticou a empresa nas redes sociais. O Conselho de Administração da Vale deve decidir até o fim deste mês se reconduz o atual presidente da empresa, Eduardo Bartolomeo, ou abre um processo para contratar um novo executivo como CEO.