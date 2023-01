Lula desfila em carro aberto a caminho do Congresso Nacional

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desfilou de carro aberto à caminho do Congresso Nacional, em Brasília. O trajeto saiu da Catedral de Brasília e dura cerca de 10 minutos.

Lula está acompanhado da esposa Rosângela Silva, mais conhecida como Janja, e do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), também com a esposa Lu Alckmin.

A Polícia Federal faz a segurança presidencial durante toda a programação de posse neste domingo (1º).

Ao chegar no Palácio do Planalto, Lula e Alckmin são recepcionados pelos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado.