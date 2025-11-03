Lula defende financiar moradores da floresta em visita a comunidade tradicional em Belém

Em visita a uma comunidade tradicional das regiões das ilhas de Belém, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira (3/11) que é preciso fazer com que o mundo tenha consciência da importância de financiar as pessoas que moram na floresta. Mais cedo, Lula esteve, junto com a primeira-dama, Janja, e os ministros Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar) e Anielle Franco (Igualdade Racial), em uma comunidade quilombola de Acará.

“Estamos tentando fazer com que o mundo tenha consciência de que é preciso financiar as pessoas que moram na floresta, criar mais reservas que não possam ser tocadas, mais Terras Indígenas, legalizar mais quilombolas, para que a gente tenha as pessoas que moram, como vocês moram aqui, o direito de viver com dignidade. Não pode viver aqui porque vocês são obrigados a morar, (...) vocês têm que morar aqui porque vocês gostam”, contou.

A ação de visita integra uma jornada de dois dias do presidente por comunidades ribeirinhas, indígenas, extrativistas e de pescadores localizadas em Belém e Santarém.

No domingo (2), Lula visitou a comunidade do Jamaraquá, na Floresta Nacional (Flona) do Tapajós, no Oeste do Pará, que reúne mais de mil famílias de extrativistas e ribeirinhos. As visitas fazem parte de um esforço do governo federal para fortalecer políticas de desenvolvimento local, inclusão social e valorização cultural da região amazônica.

Durante a agenda, o presidente reforçou a importância de visibilizar o potencial ambiental, cultural e econômico da Amazônia, incentivando turistas e pesquisadores a conhecerem a região e suas comunidades tradicionais.