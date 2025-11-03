‘Vamos fazer com que o mundo conheça a Amazônia’, diz Lula em visita a comunidade quilombola no Pará

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou, nesta segunda-feira (3), uma série de visitas a comunidades situadas nas ilhas da Grande Belém, no Pará. A primeira parada foi na comunidade quilombola de Acará, onde Lula esteve acompanhado da primeira-dama, Janja, e dos ministros Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar) e Anielle Franco (Igualdade Racial).

Durante a visita, o presidente destacou a importância de promover o conhecimento sobre a Amazônia e seus habitantes durante a Reunião da Cúpula de Líderes e a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). “Falamos de acesso a coisas elementares que um ser humano precisa para viver bem. Vamos fazer com que o mundo conheça a Amazônia. Venha colocar os pés aqui no estado do Pará, venha conhecer os nossos rios, venha conhecer a nossa fauna, venha conhecer tudo que a gente tem e, sobretudo, conhecer o ser humano brasileiro e o ser humano do Pará. E dentro do Pará, conhecer a culinária do Pará, que é a culinária mais poderosa que este país tem”, afirmou.

A ação integra uma jornada de dois dias do presidente por comunidades ribeirinhas, indígenas, extrativistas e de pescadores localizadas em Belém e Santarém.

No domingo (2), Lula visitou a comunidade do Jamaraquá, na Floresta Nacional (Flona) do Tapajós, no Oeste do Pará, que reúne mais de mil famílias de extrativistas e ribeirinhos. As visitas fazem parte de um esforço do governo federal para fortalecer políticas de desenvolvimento local, inclusão social e valorização cultural da região amazônica.

Durante a agenda, o presidente reforçou a importância de visibilizar o potencial ambiental, cultural e econômico da Amazônia, incentivando turistas e pesquisadores a conhecerem a região e suas comunidades tradicionais.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia