Postos de Atendimento Médico para a COP 30 entram em operação nesta terça-feira (4) em Belém

Os primeiros Postos de Atendimento Médico (PAMs) de suporte à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30) começarão a operar em Belém nesta terça-feira (4). A iniciativa tem a finalidade de disponibilizar auxílio de urgência de baixa complexidade tanto aos participantes dos vários eventos ligados à conferência quanto à população em geral.

O plano de operação será iniciado com duas unidades móveis:

Uma estará posicionada nas proximidades da Estação das Docas e do complexo do Ver-o-Peso ;

e do complexo do ; A outra será instalada em frente ao Mercado de São Brás.

Ambas permanecerão nestes locais até o dia 22 de novembro.

A partir do dia 5, serão ativados os PAMs localizados nas Usinas da Paz dos bairros Guamá, Terra Firme, Cabanagem e Bengui. Estas unidades contarão com consultórios médicos e odontológicos.

Um posto de atendimento exclusivo será destinado aos povos indígenas, montado na Aldeia COP, situada na Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará (antigo NPI), na avenida Perimetral. O funcionamento deste posto será de 8 a 21 de novembro.

Postos de atendimento na UFPA

Também estão previstos postos específicos para atender a públicos e eventos da programação. Um Posto de Atendimento Médico estará no Mirante da UFPA entre 10 e 23 de novembro, com foco na Cúpula dos Povos.

Adicionalmente, um posto funcionará no local de alojamento dos participantes da Cúpula, na avenida Alcindo Cacela, de 11 a 16 de novembro, e outro prestará apoio à Cúpula das Infâncias no Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da UFPA (ICSA), de 10 a 16 de novembro.

Marilda Braga, coordenadora do Programa Saúde por Todo o Pará, esclareceu que os postos terão capacidade para socorros urgentes de baixa complexidade e farão o encaminhamento para unidades de média complexidade, se necessário.

“Em cada posto, haverá equipes com cerca de dez profissionais por turno, prontos para atender não apenas os participantes dos eventos ligados à COP30, mas também visitantes e moradores que necessitem de assistência emergencial”, explicou Braga.

As atividades estão sob a coordenação da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), com a participação de profissionais do programa “Por Todo o Pará” e diversas diretorias da secretaria, como a de Políticas de Atenção Integral à Saúde (Dpais), a de Vigilância em Saúde (DVS), a de Desenvolvimento e Auditoria dos Serviços de Saúde (DDASS) e o 1º Centro Regional de Saúde.

Atendimento nos espaços oficiais da COP 30

Nos locais oficiais da COP 30, o atendimento seguirá procedimentos já estabelecidos e aplicados em grandes eventos internacionais. Os participantes serão recepcionados nos Postos de Atendimento Médico situados na Blue Zone e na Green Zone , no Parque da Cidade. Estes pontos funcionarão como locais de triagem e prestação dos primeiros socorros.

A Sespa informou que, caso o paciente necessite de assistência especializada, a remoção será feita por ambulâncias para os hospitais de referência definidos pela Central de Regulação, considerando a gravidade e o histórico clínico de cada paciente.

O esquema foi planejado para assegurar reações rápidas e seguras , com processos organizados e completa integração entre as equipes.

Detalhamento por zonas

Blue Zone : Para a Cúpula dos Líderes, de 3 a 8 de novembro, contará com dois PAMs. Um deles terá plantão de 24 horas e o outro, de 12 horas. No período central da COP30, de 9 a 22 de novembro, serão três PAMs em funcionamento : um com plantão de 24 horas, dois com 12 horas , e ainda uma equipe volante.

: Para a Cúpula dos Líderes, de 3 a 8 de novembro, contará com dois PAMs. Um deles terá plantão de 24 horas e o outro, de 12 horas. No período central da COP30, de 9 a 22 de novembro, serão três PAMs em funcionamento : um com plantão de 24 horas, dois com 12 horas , e ainda uma equipe volante. Green Zone: Terá um Posto de Atendimento Médico de 9 a 22 de novembro , com plantão de 12 horas e uma equipe volante.

Todos os PAMs disporão de duas ambulâncias para remoção: uma de suporte básico de vida e uma de suporte avançado.