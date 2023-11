Lula decide indicar Flávio Dino para a vaga de ministro do STF, diz jornal

O ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), é o nome escolhido pelo presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF) desde a aposentadoria de Rosa Weber, em outubro deste ano. Segundo o jornal Folha de S. Paulo, o nome de Dino deve ser anunciado oficialmente nesta segunda-feira (27), antes do embarque de Lula para a Arábia Saudita.

Além da escolha para o STF, o petista também bateu o martelo sobre o nome que deve comandar a Procuradoria Geral da República (PGR). O indicado será o subprocurador Paulo Gonet.

O recesso parlamentar no Senado começa em 23 de dezembro. A expectativa da equipe de Lula é de que os nomes sejam aprovados pelos senadores antes dessa data. Caso a indicação de Flávio Dino para o lugar de Weber se confirme, Cármen Lúcia será a única representante feminina entre os 11 membros da mais alta Corte judiciária do país.

O atual ministro de Justiça e Segurança Pública tem 55 anos, nasceu em São Luís e foi juiz federal. Nessa função, atuou como secretário‐geral do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), presidente da Associação dos Juízes Federais e assessor da presidência do Supremo Tribunal Federal.

Na política, foi deputado federal, presidiu a Embratur e governou o Maranhão por dois mandatos (2015-2022). Se elegeu senador no ano passado, mas se licenciou do cargo para assumir o comando do Ministério da Justiça.