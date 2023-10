R70: 'O Brasil não merece', declara o senador Rogério Marinho sobre Flávio Dino

Concursos abertos

Rogério Marinho (J.Bosco)

"O Brasil não merece.”

Senador Rogério Marinho (PL-RN) sobre possível indicação de Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, ao Supremo Tribunal Federal.

ATERRO

RECURSOS



A empresa Guamá Tratamento de Resíduos ingressou com recursos contra a decisão que determinou a manutenção dos serviços do aterro sanitário de Marituba, que atualmente recebe o lixo doméstico produzido nos três maiores municípios da Região Metropolitana de Belém, entre eles a capital paraense. O prazo para que o local fechasse as portas terminou em 31 de agosto, mas uma decisão judicial determinou que o empreendimento continuasse a receber os resíduos por mais três meses, ou seja, até 30 de novembro deste ano. A decisão atendeu ao pedido das prefeituras de Belém, Ananindeua e Marituba, que alegaram não ter outro destino para o lixo. Só a capital paraense produz cerca de mil toneladas de resíduos por dia.



ARGUMENTOS



No agravo de instrumento contra decisão judicial que prorrogou o funcionamento do aterro, a Guamá argumenta que a medida “viola frontalmente direitos e garantias constitucionais assegurados à agravante, extraídos dos princípios da autonomia privada, da livre iniciativa, da liberdade de contratar e de estabelecer os preços pelos seus serviços e da proteção à propriedade privada”. A empresa lembra ainda que o prazo de fechamento em 31 de agosto foi alvo de acordo judicial e que as partes foram alertadas para a necessidade de encontrar alternativa definitiva e que “em hipótese alguma seria admitida ou tolerada nova prorrogação”.

NATAL

VENDA



Conforme acordo coletivo entre patrões e empregados, as lojas dos shoppings de Belém deverão abrir até meia-noite nos dias que antecedem o Natal. Não há, contudo, previsão de abertura 24 horas. O setor de varejo já se movimenta para as vendas de fim de ano, que devem ficar bem acima do registrado em 2022. A previsão é de que, em razão disso, sejam feitas dez mil contratações temporárias.

UNIVERSIDADE

XINGU

A Comissão de Educação do Senado vota hoje, em decisão terminativa, o projeto de lei que cria a Universidade Federal do Xingu. De autoria do senador Zequinha Marinho, o parecer é favorável à proposta que institui a nova universidade a partir do desmembramento do campus de Altamira da Universidade Federal do Pará. Se aprovado, o texto segue direto para a Câmara dos Deputados. A nova universidade beneficiará 623 mil paraenses que vivem nos municípios de Altamira, Anapu, Aveiro, Brasil Novo, Gurupá, Itaituba, Jacareacanga, Medicilândia, Novo Progresso, Pacajá, Placas, Porto de Moz, Senador José Porfírio, Uruará e Vitória do Xingu.

CÍRIO

VACINA

Uma unidade móvel da Sespa será instalada ao lado da Basílica de Nazaré, em Belém, entre os dias 3 e 21 de outubro, aplicando oito tipos de vacinas e teste para covid-19 em pessoas que apresentarem sintomas gripais, como tosse, coriza, febre e dor de garganta. Os interessados em receber as vacinas devem levar suas carteiras de vacinação. Somente nos dias 7, 8 e 22 de outubro, datas da descida do Glória, da Trasladação, do Círio e do Recírio, não haverá atendimento na unidade móvel, devido à grande concentração de pessoas no local.

LIVROS

DOAÇÃO



A Fundação Cultural do Pará (FCP) doou quatro mil livros para a Biblioteca Municipal Érico Veríssimo, localizada no estado do Rio Grande do Sul. A biblioteca foi atingida pelas enchentes do último mês, causadas pelas fortes chuvas que atingem a região. A biblioteca foi um dos locais mais atingidos pela enchente e perdeu a maior parte do acervo. As obras doadas pela FCP são do programa “Leitura Por Todo o Pará”, que distribui livros para escolas estaduais e municipais, e para penitenciárias que trabalham a ressocialização dos custodiados.

CANDIRU

REFORÇO



Começam ainda neste mês as obras da nova Base Integrada Fluvial da Segurança Pública. Batizada de “Candiru”, será instalada em frente ao município de Óbidos, no rio Amazonas. Com investimentos de mais de R$ 8,2 milhões, a base vai controlar o fluxo das embarcações oriundas do estado do Amazonas e contará com o aparato de segurança pública, incluindo agentes das esferas estadual, municipal e federal. De acordo com estudos das autoridades de segurança do Pará, a região concentra corredores históricos para transporte de drogas, contrabando, pirataria e crimes ambientais.

EM POUCAS LINHAS

► O Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) liberou, na semana passada, a quarta passarela do BRT Metropolitano, em Ananindeua. Nove ainda serão entregues até 2024. Já foram liberadas outras três, nos quilômetros 4, 6 e 7 da BR-316. O projeto é formado por um total de 13 passarelas ao longo dos primeiros 10.8 quilômetros de rodovia, trecho gerenciado pelo Governo do Estado que vai desde o Entroncamento até Marituba.



► O governador Helder Barbalho entrega hoje a sede do Conselho Estadual de Saúde, órgão colegiado que tem entre suas funções formular estratégias, controlar e fiscalizar a execução da política estadual de saúde. O investimento foi de R$ 632 mil.



► Na abertura da campanha Outubro Rosa, no fim de semana, foram realizados 222 atendimentos. O alvo da campanha é a prevenção do câncer de mama, com um mutirão de consultas e exames para a detecção da doença, na Unidade de Referência Especializada Materno Infantil (Uremia). A campanha deve se estender até dezembro, em todo o Estado, e a expectativa é que sejam realizadas 3 mil consultas ginecológicas, mil biópsias de colo do útero e colposcopia, mil cirurgias ginecológicas e 115 reconstruções mamárias pós-mastectomia.



► Ocorre hoje a cerimônia de abertura oficial da 231ª edição do Círio de Nazaré. O evento começa com missa presidida por dom Alberto Taveira Corrêa. Em seguida serão acionadas as luzes da fachada da Basílica e a iluminação da Praça Santuário.



► O Serviço de Comissariado da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém, em parceria com a Cruz Vermelha Brasileira e o Sicoob Coimppa, realizará uma força-tarefa durante os eventos relacionados ao Círio de Nazaré para garantir a proteção de crianças e adolescentes.