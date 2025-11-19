Capa Jornal Amazônia
Lula critica texto do PL Antifacção da Câmara e pede diálogo e responsabilidade ao Senado

Foi a primeira manifestação do presidente após a Câmara ter aprovado por 370 votos a 110

Redação O Liberal com informações da AE
fonte

Lula e Trump estão no Vietnan para 47ª cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean) (Foto: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o texto do projeto de lei de combate às facções criminosas, aprovado pela Câmara, "enfraquece" o enfrentamento ao crime organizado e "gera insegurança jurídica".

Esta foi a primeira manifestação do presidente após a aprovação da proposta na Câmara dos Deputados, por 370 votos a 110. O projeto havia sido enviado ao Congresso pelo próprio governo.

O relator na Câmara, deputado Guilherme Derrite (PP-SP), fez uma série de mudanças no texto original, o que desagradou o governo. Todos os deputados do PT presentes votaram contra a versão aprovada.

Críticas de Lula ao texto aprovado

"Precisamos de leis firmes e seguras para combater o crime organizado. O projeto aprovado ontem pela Câmara alterou pontos centrais do PL Antifacção que nosso governo apresentou", declarou o presidente em sua conta no X.

Ele continuou: "Do jeito que está, enfraquece o combate ao crime e gera insegurança jurídica. Trocar o certo pelo duvidoso só favorece quem quer escapar da lei".

Governo busca alterações no Senado

Lula pediu ao Senado que demonstre "diálogo e responsabilidade na análise do projeto", indicando a busca por alterações na Casa Alta do Congresso. O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) será o relator.

"O compromisso do Governo do Brasil é com uma agenda legislativa que fortaleça as ações da Polícia Federal, garanta maior integração entre as forças de segurança e amplie o trabalho de inteligência para enfrentar as facções", afirmou o presidente.

O presidente ressaltou que o governo está "do lado do povo brasileiro" e que não abrirá mão de "combater de verdade toda a cadeia do crime organizado".

Palavras-chave

PL ANTIFACÇÃO/CÂMARA/APROVAÇÃO/LULA/CRÍTICAS
Política
.
