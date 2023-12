Lula critica 'acusações levianas' e destaca importância do Ministério Público durante posse de Gonet

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou da cerimônia de posse de Paulo Gonet como procurador-geral da República na manhã desta segunda-feira (18). Em seu discurso, Lula abordou o tema das "acusações levianas" e destacou a necessidade de preservar a importância do Ministério Público (MP), alertando que a instituição não deve considerar todo político como corrupto.

Lula pediu ao novo procurador-geral que priorize a busca pela verdade acima de outros interesses, trabalhando de acordo com as expectativas da população em relação ao MP. Ele ressaltou que acusações infundadas enfraquecem a democracia nem as instituições, enfatizando a destruição de reputações antes mesmo da oportunidade de defesa.

"A única coisa que eu peço a você, em nome do que você representará daqui pra frente na história do país, é que você só tenha uma preocupação: fazer com que a verdade, e somente a verdade, prevaleça acima de quaisquer outros interesses. Trabalhe com aquilo que o povo espera do MP. As acusações levianas não fortalecem a democracia, não fortalecem as instituições", afirmou Lula.

PGR deve ser independente, afirma Lula

Ao dirigir-se ao novo procurador, Lula destacou que nenhum procurador tem o direito de brincar com a Procuradoria-Geral da República, salientando a grande relevância do Ministério Público para a sociedade brasileira e o processo democrático do país. Ele ressaltou que o MP não deve se submeter a manchetes de jornais ou canais de televisão, sendo uma instituição independente de influências externas.

"Eu prezo muito por isso. Houve um momento em que aqui neste país as denúncias das manchetes de jornais falaram mais alto do que os autos dos processos. Muitas vezes. E, quando isso acontece, se negando a política, o que vem depois é sempre pior do que a política. Não existe a possibilidade de o MP achar que todo político é corrupto", afirmou